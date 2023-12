Alianza Progresista, un mal necesario para la 4T

La nueva Alianza Progresista con Claudia Sheinbaum Pardo, encabezada por el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, e integrada el ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, (entre otros), no tomó por sorpresa a muchos, pero sí levantó sentimientos negativos, especialmente entre los puros de Morena.

Aunque se dijo que no estaban buscando hueso ni un puesto para el próximo sexenio, es casi imposible no imaginarlos en el cuadro político de la próxima legislatura.

En Morena, ya no se oculta el desagrado de los puros contra algunas decisiones de su precandidata. Si bien la respuesta de Sheinbaum Pardo para estos nuevos aliados fue fría e imparcial, no podemos pecar de ingenuos y pensar que no hay una estrategia detrás de esto.

Los puros de Morena creen tenerlo todo, ven innecesario y hasta a veces indefendible que perfiles como los ex gobernadores y el alcalde se integren al movimiento, su pensamiento e ideologías radicales no los dejan ver más allá, el poder los ha emborrachado y nublado la visión de lo que se aproxima en 2024.

Estos cuadros pro-Claudia, que seguro tienen el ropero lleno de cadáveres, en tiempos de campaña se vuelven valiosos y un mal necesario para la Cuarta Transformación.

Más allá de votos o simpatizantes -quienes los seguirán a cualquier fuerza política que se incorporen- tienen experiencia, saben de movilización, de gobierno y de ganar elecciones.

Se formaron en tiempos donde los fenómenos sociales como Andrés Manuel López Obrador no existían y debían ganar en las calles, en las urnas y con la gente; para bien o para mal, se criaron en una cuna de lobos que les permitió desarrollar mejor los sentidos y ser arrasadores en votos, como Ávila Villegas en el Edomex, con la votación más alta en la historia de la entidad, o el doble triunfo de Rubalcava como alcalde en Cuajimalpa.

Se satanizan los gobiernos de estas personalidades, ahora ex priistas, pero en unos cuantos años que los nuevos gobernantes de Morena terminen sus gestiones estatales, veremos que tan raspados salen…

Si, en Morena ya son muchos, seguro no todos alcanzarán espacios, el ser de los primeros militantes no tiene porqué asegurar un espacio, no solo se trata de lealtad, de seguir la mañanera, de repetir mil veces “es un honor estar con Obrador”.

Estratégicamente la precandidata suma a gente no para premiarlos con un puesto, sino para convertirlos en sus operadores de campaña, después, quién sabe, tal vez algo más...

Mientras subestiman a Claudia Sheinbaum, la Alianza Progresista no resta, le suma; restan esos cuadros que no se adaptan a los cambios sociales que requiere el país y el movimiento.

Seguro Eruviel Ávila, Alejandro Murat y Adrián Rubalcava no serán los últimos en cerrar filas a favor de la ex Jefa de Gobierno en la Alianza Progresista, toca estar atentos, porque se vienen los próximos seis meses más cardiacos y decisivos, y en política NADA ESTÁ ESCRITO.

POR LAURA PUENTE

