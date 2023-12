La Navidad, y el boxeo a nivel internacional

Ya inició el Maratón Guadalupe-Reyes en nuestro querido México. El frío me hace sentir más el espíritu navideño, que en ocasiones olvidamos, al estar de un lado al otro, la vida actual no permite detenerse a entender y apreciar lo que está sucediendo, y lo mucho que tenemos. Ojalá que todos logremos un muy necesario momento de reflexión, en compañía de nuestros seres queridos, y que la magia de Dios inunde nuestros hogares, con alegría, felicidad, amor, compasión y gratitud.

Este sábado pasado se cerró una era del boxeo mundial, la era de la cadena Showtime, que tras 37 años de transmitir, decidió sacar este deporte de su programación.

Un canal de paga, o antes conocidos como de cable, que también maneja la modalidad del pago por evento, produjo algunas de las más espectaculares funciones de boxeo de la historia.

Grandes pugilistas vieron su carrera pasar por su pantalla: Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard, Roberto Durán y Tommy Hearns… El lleno de más de 136 mil espectadores, en el Estadio Azteca, de Julio César Chávez vs. Greg Haugen, los dos combates de Mike Tyson vs. Evander Holyfield, incluyendo, la famosa mordida de la oreja, la trilogía de Israel Vázquez vs. Rafael Márquez; los años de gloria de Floyd Mayweather, y la llegada en grande de Saúl Canelo Álvarez, entre más de cientos de peleas de campeonato mundial.

Promotores como Don King, Dan Goosen, Tom Brown, Oscar de la Hoya, Gary Shaw, y tantos más tuvieron a Showtime como la cadena para montar los mejores combates durante cuatro décadas.

Así como Showtime anuncia su salida, ¡Amazon Prime llega en grande al boxeo! Además, se dio a conocer esta semana que PBC firmó un contrato multianual con Amazon para llevar todo el boxeo de este gran grupo que tiene más de 150 boxeadores, en su alineación, incluyendo dos peleas más en contrato con Saúl Canelo Álvarez.

Así sucedió años atrás, cuando HBO dejó el boxeo, nació DAZN, una empresa de streaming que tiene una gran posición en el mundo del boxeo. Es entonces lógico entender que estamos entrando a la era de las plataformas digitales, pero no hay que dejar a un lado lo que es la TV. Esta siempre seguirá existiendo, y la mejor combinación siempre será la televisión abierta, cable, plataforma digital y pago por evento para el deporte, sea cual sea…

Con gran orgullo, vi la pelea de la mexicana Yesica Nery Plata, quien viajó hasta Alemania, y retuvo su campeonato mundial minimosca, al derrotar por decisión, a la local Sarah Bormann. Fue una actuación dominante y de poder, afortunadamente el jurado contó con dos jueces de primer nivel, nombrados por WBC, ya que de manera increíble, el tercero, nombrado por otro organismo, y además alemán, dio su tarjeta para la local.

También le jugaron chueco con los guantes, al no dejarla usar los que ella pretendía usar (Reyes), y la obligaron a utilizar la del patrocinador del evento, pero aún con todo en contra salió como huracán, y arrasó en gran pelea, y estará de regreso a casa con su cinturón verde y oro.

Inicia el conteo regresivo para el día del juicio final: Day of Reckoning , función espectacular que se llevará a cabo, en Arabia Saudita, en celebración del Riyadh Season. Seis peleas de peso completo, de los 12 púgiles, nueve están clasificados en el top 15, por WBC; incluyendo, los top 4 que son: Deontay Wilder, Anthony Joshua, Arslanbek Makhmudov y Frank Sánchez.

También se ha dicho que de ganar sus respectivos combates, Wilder y Joshua se enfrentarán el próximo 8 de marzo, en ese mismo destino, que se está posicionando como la capital del boxeo mundial.

La última pelea del año para nuestro organismo será el 26 de diciembre, en Tokio, cuando el nipón llamado El Monstruo Naoya Inoue se enfrente al filipino Marlon Tapales, pleito en el que estarán en juego los cuatro cinturones de la división súper gallo.

Este año ha sido uno de grandes satisfacciones profesionales y personales. Un año muy activo, largo, pesado y cansado, con múltiples viajes, pero con resultados al más alto nivel. Deseo recordar el primer mes de 2023.

En enero celebramos la misa del noveno aniversario de mi querido papá, José Sulaimán, fue en la vieja Basílica de Guadalupe, en compañía de cientos de personas, que año tras año, se dan cita para recordarlo, y abrazarnos con tanta calidez.

Lamentablemente no pude estar presente físicamente, pues tuve que comparecer ante el tribunal de arbitraje del deporte en Nueva York; el coraje que me dio al llegar allá, y ser informados que la parte acusante decidió no viajar y participar por zoom; una total falta de respeto hacia nosotros, y sobre todo, a los árbitros que volaron desde Europa para estar en la audiencia.

También en ese mes tuvimos participación activa con el IMSS, y su titular Zoé Robledo, y el director del deporte Héctor García, finalmente tuve el honor de conocer a un legendario Cowboys de Dallas, Charles Haley, cinco veces ganador del Super Bowl, gracias a las gestiones de mi amigo Robert González.

¿SABÍAS QUÉ...?

En México se puede ver boxeo, en una gran cantidad de canales semana tras semana: TV Azteca La casa del Boxeo, Televisa Boxeo Nocaut, ESPN Knockout , Fox Sports, Imagen TV, Canal Space y varias plataformas como DAZN, ProBox TV y varias más...

ANÉCDOTA DE HOY

La Navidad siempre fue el momento más feliz para mi papá, se esforzó junto con mi mamá para darnos siempre una época llena de felicidad, armonía y amor, y también de regalos, sobre todo, cuando éramos chiquitos.

En una ocasión ya que estábamos grandes mi papá llegó de un viaje largo el 23 de diciembre, y le ganó el tiempo, por lo que no logró hacer sus compras navideñas como él quería, y le faltaba el regalo del güero, mi hermano Héctor: “Mijito: bájame la chamarra negra que tengo colgada en mi closet, casi no la he usado y esta preciosa, le va a encantar, la metes en esa caja y la pones en el árbol, pero no le digas a nadie, será nuestro secreto”. Abre Héctor su regalo, y todos le gritamos: ¡Qué se la ponga! ¡Las mangas le quedaban al nivel de los codos¡ Y las carcajadas de mi papá se oían hasta la esquina de la cuadra...

