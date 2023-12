¿A qué le teme la Liga MX?

El tema sigue y seguirá en las mesas de conversación y análisis porque los errores arbitrales no han parado y porque, desafortunadamente, pueden ser factor en el desarrollo de la Liguilla del Apertura 2023.

En los dos primeros juegos de los cuartos de final, los árbitros ya se equivocaron, al punto de que aficionados, comunicadores, reporteros y periodistas no dejan de hablar del asunto y de insistir en que le regalaron un gol al América.

El primer gol de Henry Martín, en León, era fuera de lugar, y podría decirse que no hay duda de ello, pero la hay, a partir de que los árbitros y el VAR no ayudan a generar certeza con la manera en que hacen su trabajo.

¿Qué les cuesta mostrar los vectores, hacer esas imágenes públicas o ir a revisar el monitor (en otro tipo de jugadas, claro), para evitar todas esas dudas que se generan por su manera de actuar?

O mejor aún: ¿Por qué diablos la Liga MX y la Femexfut no hacen públicos los audios de la comunicación que hay entre los árbitros y el VAR, para conocer lo que se dicen, y cómo es que toman las decisiones, por qué tardan tanto o por qué hacen las cosas como las hacen?¿A qué le temen en la Liga MX?, ¿a qué le tiene miedo la FMF?

Será que prefieren mantener esto en secreto, porque hasta en el nivel de comunicación son tan malos sus trabajadores.

Lo único que se me ocurre para no hacer este ejercicio que sí ha existido en otras ligas del mundo, por aquello de que vayan a decir que estamos inventando algo que no se puede, es que no quieren exponer todavía más a sus árbitros, que ya de por sí tienen una imagen tan deteriorada que proyectan todo menos certidumbre y autoridad.

Ahora fue el gol de Henry Martín, pero también pudo ser el tanto de Germán Berterame, en el Monterrey vs. Atlético de San Luis, que, por cierto, fueron jugadas similares, pero el fin de semana puede ser un error en favor de las Chivas o Pumas, o los propios Rayados.

Y entonces, ¿qué dirán? Que hay una orden para que alguno de esos equipos sean campeones, tal y como lo dicen con el América.

Pero mientras no haya transparencia, mientras no muestren la manera en que trabajan, y ellos mismos se ayuden a generar la certidumbre que requiere está tan difícil labor, ellos mismos seguían provocando este tipo de narrativas, siempre con un villano en común, que es el América y Televisa, la dueña de este equipo.

Como que se han estancado en ese concepto, tan de la década de los 80, tanto como el arbitraje se ha estancado en una dinámica de fallas y malas decisiones, que los han puesto desde hace ya mucho tiempo en la mira de todos.

Porque ahora no solamente la gente se pregunta por las cualidades y opciones de uno u otro equipo, sino también, si el arbitraje no influirá en el resultado final de alguna de las series de la Liguilla.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

EEZ