Misoginia en la era digital

Los movimientos que desde hace seis años han creado movilizaciones globales para exigir soluciones contra la violencia, como el #MeToo, #TimesUp, #NiUnaMenos han abierto lugares en la mesa para discutir este tipo de violencia en las calles y las agendas gubernamentales. Sin embargo, la lucha en el mundo digital ha traído sus retos.

Si las siguientes generaciones pasan gran parte de su tiempo navegando en las redes sociales donde se promueve la misoginia, ¿cómo entenderán la violencia intrafamiliar en un futuro?

Las llamadas manosphere communities forman parte de este tipo de extremismo del que poco se habla. Se trata de universos digitales donde a través de foros, páginas web y perfiles de redes sociales se promueve la creencia de que las mujeres y las políticas para erradicar la violencia son una amenaza.

Influencers como Andrew Tate comparten concepciones tóxicas sobre lo que debe ser un hombre y acusan al feminismo de sus problemas personales y sociales. Ganan dinero aprovechándose de la inseguridad e inexperiencia de los jóvenes vendiéndoles cursos y productos que les exigen aislar su sufrimiento y recurrir a la agresión.

Decir que hay una guerra contra los hombres es ignorar los privilegios de los que todavía disfrutan, así como el hecho de que las ideas supremacistas masculinas afectan a todos, sin importar el género.

Así que, ¿de qué sirve lograr cierto progreso en la calle si los futuros líderes están siendo formados con creencias misóginas? De acuerdo a un estudio hecho por Womens Aid, es cinco veces más probable que los niños y jóvenes expuestos a contenido de este tipo piensen que es aceptable lastimar a alguien físicamente si se pide perdón después. Así como aceptar que haya una persona dominante en las relaciones de pareja.

Hoy en día sabemos que la violencia de género mata a las mujeres, pero de nada sirve sumarnos a la conversación cada vez que se destapa un nuevo feminicidio si la mayor parte del tiempo cruzamos los brazos. ¿Qué hacemos cuando aparentemente no está sucediendo nada? Está bien condenar, desempoderar y cancelar a quienes sostienen a estas comunidades e influencers, pero la cuestión trascendental es ¿cómo formamos menos de ellos en el futuro?

Necesitamos ofrecerle a los niños las conversaciones correctas para que puedan identificar y condenar las actitudes misóginas. Darles la certeza de que deshumanizar y controlar a los demás no es la manera de encontrar las respuestas y el significado de vida que buscan. Llenar su curiosidad, sus miedos y sus vacíos con herramientas que a ellos no les quite su humanidad y a las mujeres no les robe la vida.

Como dice Glennon Doyle, “no queremos que se conviertan en más ladrillos inconscientes utilizados por el poder para construir una fortaleza a su alrededor”. Porque de nada sirve que aspiren a trabajar para ganarse la admiración de otros y un lugar respetable en el mundo, si dentro de su casa crecen siendo hombres que no demuestran respeto por los otros.

Por María Milo

BLOG: www.mariamilo.mx

IG: @mariaamilo

