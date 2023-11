Carta de un exchavo banda a Omar García Harfuch

Hemos de estar de acuerdo con Marx, cuando sostiene que no deberíamos pretender saber lo que el futuro tiene necesariamente en común con el pasado, sino que nuestra tarea consiste más bien en contribuir a configurar el futuro de otro modo que el pasado.

Richard Rorty



En las últimas semanas hemos sido testigos de una lucha entre los duros militantes de una izquierda que se autodenomina “histórica” en la ciudad de México y nuevos personajes, entre los que te encuentras tú, que inyectan frescura y esperanza para continuar los cambios obligados en la ciudad.

En verdad es incomprensible esta actitud, después de los magros resultados electorales del 2021 en la capital del país. Pero es aún más surrealista pensar, que a estos actores les asiste un derecho divino para seguir detentando cargos públicos, debido a un supuesto linaje originario y real. Como si nos remontáramos a la España precolombina, donde el rey designaba al virrey y solo ellos y su casta celestial tenían el derecho de gobernar.

No hay duda de que se equivocan al manifestar esta actitud, pues la izquierda de lo que trata, es de transformar. De respetar la diversidad y de incluir a todos aquellos que con convicción buscan mejorar la calidad de vida del pueblo. Los ejemplos sobran: Ricardo, Jesús y Enrique Flores Magón, Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas Barrientos, José Revueltas, Heberto Castillo Martínez, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Andrés Manuel López Obrador, entre muchos más.

El ser de izquierda, no sólo se adquiere por militar en algún Partido Político. Se vive en plenitud, pues es una forma de ser, un modo de obrar, de encarar los retos con solidaridad y amor al desvalido, a la persona carente, al que sufre por el infortunio de su condición social y material.

La izquierda es congruente, no es ostentación de un membrete para mantener cargos públicos. Es potencia, acompañada de la alegría del pueblo que ve en sus dirigentes el medio para alcanzar mejores estadios de vida. Es dinámica y se nutre del hacer cotidiano, porque es dialéctica. Su objeto fundamental es la búsqueda de la igualdad social y el igualitarismo que se contrapone a rancias y artificiales jerarquías.

Decenas de grupos y colectivos han dado y siguen dando vida a las izquierdas que necesita el país, en el caso de las Bandas Juveniles, soportando en su momento, la estigmatización social y la represión brutal de la policía en los barrios depauperados, para luego sumarse a hacer realidad los anhelos de justicia social. Luchando a contracorriente, enarbolando las necesidades de los olvidados y desposeídos en esos guetos, sin obsesión por mantener una carrera burocrática.

Por ello, es inadmisible que se cierren las puertas a quienes tienen oportunidades más sólidas de vencer a los opositores, pues un verdadero militante de izquierda no se aferra al cargo para saltar de un espacio a otro, para “ser hoy, todo lo que se criticaba hace veinte años”, como lo observó el escritor José Emilio Pacheco.

Estimado Omar.

Tenemos la plena certeza que hay millones de mexicanas y de mexicanos que trabajan y luchan ardua y cotidianamente para construir un mejor país, muchos de esas mexicanas y mexicanos vemos en tu incorporación a este duro oficio, el refresco de la escena política nacional y de la ciudad. Tu propuesta ya se distingue a favor de la reconciliación, la eficiencia, los buenos resultados y la mejora de la seguridad.

Vendrán días complejos, sometido a múltiples presiones y chantajes, lo único que deseamos es que no cedas en esta lucha, porque la esperanza que has despertado en millones de ciudadanos te obliga hoy más que nunca, a asumirte como un hombre de verdadera izquierda: Congruente, responsable de tus afanes por mejorar la ciudad, fraterno y dispuesto a luchar por lo mejor para todos, no solo por cargos, como los adversarios de esa izquierda que ya no sirve a la ciudad, ni al país.

POR HUMBERTO MORGAN COLÓN

COLABORADOR

@HUMBERTO_MORGAN

EEZ