Zedillo regresa de ultratumba

1. El expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quién encabezó el gobierno del país de 1994 al año 2000, rompió la regla no escrita del sistema político priista, a saber: que ningún expresidente opinaba de política.

2. El PRI fue el partido único y después ampliamente dominante durante todo el siglo XX. No reconocía ninguna derrota. Zedillo fue el último presidente de ese régimen.

3. Zedillo no habría sido Presidente de la República si no hubiesen asesinado a Luis Donaldo Colosio, candidato a la Presidencia del PRI para el periodo 1994-2000. Él -Zedillo-, era el coordinador de campaña de Colosio.

4. Ernesto Zedillo llegó a la Presidencia en el marco de un magnicidio y empezó su gobierno generando una crisis mayúscula con el llamado error de diciembre. Su secretario de Hacienda, Serra Puche, le confió a sus cercanos que habría una devaluación, lo cual generó -al conocerse la información antes de hacerse oficialmente pública- la crisis económica que sacudió todo el sexenio zedillista.

5. La crisis fue de tal tamaño, que al final de su gobierno se realizó un rescate bancario mediante el Fobaproa, que le costó al país 532 mil millones de pesos, al convertir una deuda privada en deuda pública. Ese saqueo a la nación lo validó la bancada del PRI, apoyada por la bancada del PAN que encabezaba Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa.

6. Hemos pagado a la banca privada extranjera un billón de pesos -un millón de millones de pesos- y, se les deben 800 mil millones de pesos. Todavía seguirá siendo una sangría para el país durante un par de décadas.

7. Por si esto no fuera suficiente, Zedillo y su gobierno fueron responsables de varias masacres: Acteal en Chiapas, donde 45 indígenas fueron asesinados, entre ellos mujeres y niños; Aguas Blancas, donde 17 campesinos fueron acribillados a sangre fría por fuerzas policíacas; El Charco, Guerrero, donde 10 indígenas y un miembro de la UNAM fueron ultimados.

8. Este hombre fue responsable de regalar los ferrocarriles nacionales a Kansas City Railroad, empresa de la que es directivo desde que dejó la Presidencia de la República.

9. Y ahora este sujeto pretende darnos consejos de cómo debe ser el próximo gobierno.

10. Por otra parte, el Tomandante Borolas alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa hace declaraciones infames en foros de la derecha fascista, nostálgicos de haber sido expulsados del poder.

11. En su más reciente participación, cuenta una anécdota que a él y a su auditorio les parece jocosa, del tiempo en que usurpaba la Presidencia, contó cómo le reclamó a un alcalde al que el pueblo del lugar -cuyo nombre nunca menciona- el que un narco era el responsable de la seguridad pública. El alcalde, según propio testimonio de Calderón le dijo que todo el gobierno municipal estaba en manos del narco y que no tenía margen de maniobra. Entre risas de él y del público, se le olvidó mencionar que su jefe de la policía está preso en Nueva York por vínculos con el Chapo Guzmán y que él mismo tiene o los tenía los mismos nexos.

12. En ese mismo foro, dijo que la democracia en México estaba en peligro. Él que usurpó la Presidencia producto de un fraude electoral se atreve a decir semejante barbaridad.

13. Fue más lejos y habló del robo de fondos públicos que ¡él había dejado! para salud y para desastres naturales. Habló además de ataque a las instituciones por parte del compañero Presidente. No se detuvo ahí en sus cínicas e infames aseveraciones. Sostuvo que la “candidata oficialista” estaba apoyada por toda la estructura gubernamental.

14. Sabe que perderán en 2024 -todas las encuestas de opinión así lo reflejan- y por ello no deja de intrigar. Ya antes, en otro foro similar, había pedido la intervención militar de Estados Unidos o mínimo un golpe de estado de nuestras fuerzas armadas.

15. La desesperación y descomposición de la derecha mexicana no tiene límite. La campaña canalla y miserable que han hecho con la tragedia de Guerrero los pinta de cuerpo completo. Pero como todas las encuestas lo indican, no sólo no avanzan ni un milímetro, sino que su candidata presidencial Xóchitl Gálvez, se hunde electoralmente cada que abre la boca.

16. Qué siga Claudio Xóchitl González, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, con Xóchitl Gálvez, representando al frente guango de derecha pues garantizan la permanencia de nuestro movimiento por décadas al frente del gobierno. Así será.

POR GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

DIPUTADO DE PT

@fernandeznorona

MAAZ