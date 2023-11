La etapa formativa…

Estoy cerca, en el dato irrelevante del día, de cumplir 35 primaveras, y siento que aún no me he acabado de formar. Conozco gente con más de 60 años que le siguen buscando el propósito a la vida e, incluso, quienes en su senectud no se pueden desprender de inconvenientes, y por supuesto, de aprendizajes diarios.

Me parece paradójico, entonces, hablar de una etapa formativa en los jugadores que están cerca de llegar a los 17, cuando queda manifestado que ésta dura todo el ciclo vital, y, sobre todo, que sigamos con esa vieja cantaleta cuando es claro que los mejores elementos de la actualidad, y el pasado, debutaron menores.

Diego Armando Maradona, dio sus primeros pasos dentro de las canchas a los 15 años, cuando Argentinos Juniors le dio la oportunidad. El resultado lo conocemos todos, campeón de una Copa del Mundo, y referente en el Napoli, cuyo estadio lleva su

nombre.

Las 16 primaveras fueron el escaparate para jugadores como Lionel Messi, que hasta la fecha es el mejor del globo, y para mí, de la historia, con una escuadra plagada de estrellas, en 2004. Seguro llegará a los mil goles, además de lo que ha ganado a nivel mundial. Misma historia con El Rey del futbol, así conocido hasta la fecha, incluso, tras abandonar el plano terrenal, Pelé. El resultado, ser artífice del mejor Brasil de la historia, ni más ni menos.

Kylian Mbappé, con el Mónaco. Dos años y medio después, ya estaba adjudicándose su primera Copa Mundial, y cuatro años después, un subcampeonato. Aunque no ha querido moverse de competición local, sigue rompiendo todos los registros en Francia. Otro caso fue Erling Haaland, cuya presencia en eventos importantes con Noruega estará condicionada por sus compañeros de nivel ínfimo, pero sus registros monstruosos en clubes llevan ritmos espeluznantes de récords.

Cristiano Ronaldo y Jude Bellingham son solo algunos de los ejemplos de debuts a los 17. Uno está por retirarse con el debate eterno si será uno de los más laureados de la historia, y el otro, emerge como uno de los mejores jóvenes de la actualidad.

Sin ser delantero ni mucho menos, está pulverizando la competición española y Europa sin un ápice de piedad.

Estos son sólo algunos ejemplos de que, en el futbol, entre más jóvenes den sus primeros chispazos en los máximos circuitos, mayor será la oportunidad de estar entre los inmortales.

Señores directivos, les doy más nombres, o ahí le paro. ¿Hasta cuándo lo van a entender? A ver si siguen hablando de edad formativa en un Mundial Sub17, y comenzamos a bajar la vara, y empezarlos a exhibir en los grandes escenarios de una vez. Mientras estos chicos seguramente se perderán en el anonimato con una derrota de 0-5 ante Mali, los grandes monstruos del futbol ya estaban haciendo sus pininos.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE HERALDO DEPORTES LAGUNA EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

