MC, la mejor opción para algunos

Al parecer ahora le sobran candidatos a los emecistas, pues el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, sigue al pie del cañón por la candidatura presidencial, aun con el Congreso local en contra y la chicanada que le hicieron con el supuesto Gobernador interino Arturo Salinas. Samuel, se ve con todas las intenciones de llegar hasta la última instancia para lograr su candidatura.

Dante Delgado tampoco se descarta como candidato de MC. El veracruzano asegura tener la capacidad para sacar a la “vieja política” del gobierno y ganar la Presidencia del 2024. Si busca ser candidato, ese eslogan de campaña es lo primero que debería cambiar, pues hablamos de un hombre de 72 años que representa totalmente a lo que intentan combatir.

Marcelo Ebrard brincaría de partido para encabezar a MC en la presidenciable. Después de algunos días ausente el ex candidato de Morena parece volver al ruedo, y estaría en acuerdos con la dirigencia nacional de Movimiento, el problema es que ha hecho tan cansada su salida de Morena que cada vez pierde mayor capital político, aunque incluso con todo el desgaste de estas últimas semanas, el ex Canciller le otorga a MC estructura en todo el país, algo que los emecistas no han logrado construir con los años.

También en el Senado algunos perfiles han mantenido conversaciones con el Movimiento Naranja para integrarse a su bancada, pues a la mayoría no les han dado mucho juego en sus partidos o no comparten la ideología de las dirigencias. Panistas como Damián Zepeda, Victor Fuentes y Nadia Navarro; de Morena, Ricardo Velázquez Meza, Daniel Gutiérrez Castorena y Marybel Villegas Canché Antonio; García Conejo, del Sol Azteca, han tenido acercamiento con el movimiento de la alegría

La llegada de la ex priista Claudia Ruiz Massieu es más que obvia, a quien su ex compañera de partido Ivonne Ortega, le ha querido opacar el cambio, con “fuego amigo”, alegando diferencias entre la Senadora y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, pero sin mucho éxito.

Este Día de Muertos, así como el naranja del cempasúchil, Movimiento Ciudadano continúa como la flor más bella del ejido para algunos, pues en MC ven una opción viable para sus proyectos políticos y mejor cabida que en el Frente Amplio o en Morena.



Por otro lado, El Partido Verde Ecologista de la CDMX advirtió que rompería con Morena si Omar García Harfuch no queda como candidato para la Jefatura de Gobierno. Los verdes consideran un error que no sea el ex SSCC el candidato de Morena, pues es quien se mantiene a la cabeza en las encuestas por encima de su compañera más competitiva, la alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada.

De parte del FAM aún no se define quién será el candidato y el escenario se observa confuso. Quien se mantiene firme con sus deseos de gobernar la capital es el diputado perredista Luis Cházaro, que a cada momento hace un llamado a las dirigencias de la coalición para seleccionar al candidato de inmediato. En coordinación con la Secretaría Nacional de Comunicación del PRD, Estefanía Santiago, han realizado foros como futura agenda para la CDMX, con temas sobre apoyo a las mujeres, libertad de expresión, infraestructura, movilidad y agua.

POR: LAURA PUENTE

LAU.PUENTEE@GMAIL.COM

@LAURAPUENTEEN

EEZ