La moda para ganar una elección

La imagen es la carta de presentación para todas las personas y es un medio para expresar los ideales políticos. Todo es cuestión de estilo para alcanzar un triunfo o ganar una elección.

El conocido como power dress se remonta a la época de los años veinte con Chanel cuando diseñó su primer uniforme para la mujer. La Dama de Hierro, Margaret Thatcher, fue una de las primeras mujeres de la historia en encarnar el concepto de power dress. De hecho, pudo comprender, como pionera, cómo la prenda de vestir adecuada constituye una herramienta de marketing muy potente.

Silvio Berlusconi fue también el primer político italiano que recurrió a la ayuda de un asesor de imagen para crear una figura y una imagen política eficaz desde el punto de vista de la comunicación no verbal.

Angela Merkel, quien apostó por un estilo distinguido y refinado. Los motivos que la llevaron a optar por los pantalones podrían ser la necesidad de desempeñar desde puntos de vista diferentes funciones de poder que habitualmente son cubiertas por los hombres. ¿No sería mejor demostrar una fuerte sensibilidad femenina que pueda ayudarte a lograr tu objetivo?

Donald Trump y su corbata que es un elemento distintivo de su vestimenta. El rojo, además de referirse a su afiliación política, subraya el mensaje de fuerza enérgica que transmitió desde el punto de vista verbal. Usar accesorios que tengan doble connotación ayuda a mandar mensajes al electorado.

Dime qué candidato eres y te diré cómo viste su pareja. Con el deseo de conectar con el electorado las futuras primeras damas utilizan ciertas marcas para encajar con los votantes. Un color, un material, un diseño, un accesorio son parte fundamental para comunicar un ideal político y poder relacionarse con los votantes.

Oleg Cassini el talento detrás de los looks de Jackie Kennedy, quien creó más de trescientos outfits que revolucionaron el escenario político. Jackie se ganó el corazón de los estadounidenses y todo gracias a la moda que usó.

Eva Perón es otro ejemplo de cómo un estilo estudiado puede penetrar en el electorado. Con su moda femenina y suntuosa, la cual estaba perfectamente analizada.

El trabajo de los asesores de imagen no es superficial como se piensa, ya que hay estudios e investigaciones detrás de cada vestimenta. Es importante que los consejeros, estilistas de moda y creadores de imagen, acompañen a los políticos en todo momento, considerando que un buen look puede ser la clave del éxito. ¿Qué político mexicano tiene el mejor look? ¿Y cuál necesita ayuda en su imagen?

POR MOLÉN ANTOLIN

COLABORADORA

MAAZ