Adrián Di Monte desea tener una hija

“ME GUSTARÍA ALGÚN DÍA TENER UNA HIJITA, ME DERRITO SOLO DE PENSAR QUE UNA PRINCESITA ME DIGA: “PAPÁ”, DIJO EL BELLO ADRIÁN DI MONTE QUIEN ESTÁ EN MEDIO DE UN DIVORCIO COMPLICADO, PERO NO DEJA DE PENSAR EN TENER SU FAMILIA EN ALGÚN MOMENTO.

Adrián Di Monte, quien sale de protagonista joven en “El Maleficio”, en su vida personal la tiene muy complicada porque su aún esposa, Sandra Itzel de “traidor” y “pone cuernos” no lo baja.

No es fácil tener y perder a Adrián, por eso ella no lo va a dejar que sea feliz sin ella, desafortunadamente esa estrategia no funciona, porque podemos sacarle los ojos, amarrarlos, encerrarlos, pero no podemos obligar a un hombre a amarnos.

Aparte de su trabajo, Adrián tiene sueños, le pregunté: ¿Siempre dijiste que querías tener una hijita, ahora estás en medio de un divorcio mediático, aún quieres tener una beba?

“Me encantaría, me derrito, me muero solo de pensar que una princesita me diga: “papá.”

¿Y si tienes un principito’?

“Si tengo un hijo varón, creo que hay mucha gente que lo adoptaría con mucho cariño jajaja, es broma porque al final del día, el género depende del hombre y sería culpa mía, pero algún día si me gustaría tener dos hijos, una hembra y un varón tal y como tuvieron mis padres, tengo una hermana seis años mayor, tiene 39 y la adoro con toda el alma, mi hermana es mi vida, a tal grado que si alguien le hiciera daño, yo iría preso. Afortunadamente se casó con un tipazo, un gringo de ojos azules que mide 1 metro 85 al que adoro que es como mi hermano mayor, mi tristeza es que mi hermana no ha podido embarazarse porque tiene endometriosis, intentaron fertilización in vitro que es carísimo, se gastó una fortuna en el tratamiento pero no pegó, no se dió porque su punto débil son sus óvulos que no pegan y ella quisiera tener su cachorro y todo lo que a ella le pasa es difícil para nosotros”.

¿Eres muy sensual bailando, te gusta bailar?

“Yo odio bailar, aborrezco bailar, te juro, no me gusta nada”.

¿Pero te metes en todos los realities de baile?

“Como dice el dicho: -Al que no quiere caldo, le dan tres tazas-. La verdad es que no me gusta bailar pero parece que se me da bien, a mi lo que me encanta es el deporte, andar en moto o el ejercicio de aventura, pero bailar se me hace una disciplina muy fina y yo soy muy atrabancado, muy bárbaro, digamos que la finura no es lo mío” .

¿Como has hecho para que no se te suba la fama a la cabeza con tantos triunfos?

“La fama no da de comer, lo que da de comer es el trabajo digno, el cariño de los colegas y de la prensa”, concluyó Adrián di Monte, cuyo divorcio no avanza pues Sandra Itzel dice que los papeles son fraudulentos, pero no le toma la llamada y ambos siguen amarrados legalmente aunque los sentimientos de ambos cambiaron porque el corazoncito da muchas cosechas.

POR SHANIK BERMAN

