El regreso de Marcelo

1. En días recientes, después de mucha especulación sobre un rompimiento inminente, Marcelo Ebrard Causabón decidió mantenerse dentro de nuestro movimiento.

2. Es una determinación muy importante, porque la unidad es fundamental para nuestro proyecto. Cualquier ruptura hace daño y sin duda la salida de Ebrard hubiera sido una baja lamentable.

3. Desde mediados de agosto, en plena contienda por alcanzar el liderazgo de nuestro movimiento, Marcelo Ebrard realizó críticas al proceso interno, que si bien una parte eran justificadas, parecía en realidad un intento por legitimar un rompimiento.

4. Durante todos estos meses, Marcelo mantuvo tanto la crítica al proceso y un discurso que hacía pensar abandonaría las filas de la 4T.

5. Sin embargo, al resolver la Comisión de Honor y Justicia de Morena su impugnación, Ebrard resaltó el reconocimiento a prácticas indebidas en el proceso que deben desterrarse y sancionarse. Hasta ahí bien.

6. Pero nuevamente, atrapado en su arrogancia, no sólo sigue sin reconocer el triunfo y por ende el liderazgo de Claudia Sheinbaum Pardo, sino que altaneramente rechaza incorporarse al equipo y a futuras responsabilidades en cargos públicos dentro del movimiento -lo cual es su derecho-; pero va más lejos al plantear que es la segunda fuerza dentro del movimiento.

7. No hay quien le discuta que quedó en segundo lugar en la contienda interna, pero Marcelo Ebrard parece no percibir que lanzó por la borda durante estos meses su capital político y la posición alcanzada. No tengo duda de que en el hipotético caso de que la Comisión de Honor y Justicia hubiese ordenado reponer el proceso interno, Ebrard hubiese quedado muy lejos del segundo lugar que obtuvo en el proceso que impugnó.

8. Ebrard parece no darse cuenta del desgaste que le ha generado su rechazo a reconocer el resultado de la contienda interna dentro del movimiento y que en términos llanos yo lo plantearía como una pérdida de confianza de la gente en su militancia y en sus convicciones. Marcelo Ebrard se ha empequeñecido políticamente durante todos estos meses.

9. Reitero, su reincorporación es muy valiosa, pero Marcelo Ebrard parece empeñado en continuar con su cadena de desaciertos.

10. Desde mi punto de vista, Ebrard está obligado a realizar la simbólica levantada de mano a Claudia Sheinbaum. No se ve que tenga mayor voluntad en realizarlo.

11. Por si lo anterior no fuera suficiente, ha declarado que buscará la candidatura presidencial en 2030, cuando ni siquiera ha terminado el sexenio del compañero presidente López Obrador; tampoco hemos logrado aún el triunfo en las elecciones presidenciales de 2024. Su manifestación, es por decirlo suave, prematura e imprudente.

12. Bienvenido nuevamente al movimiento; lo lamentable es que persista en permanecer atrapado en el laberinto de su arrogancia.

POR GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

DIPUTADO DE PT

@FERNANDEZNORONA

