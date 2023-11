Aunque nos cueste admitirlo las redes sociales son parte fundamental de nuestra vida. Yo creo que son muy pocas las personas que podrían vivir sin compartir su día a día en fotos o vídeos. También creo que no hemos dimensionado el alcance que estas herramientas han tenido en la formación de nuestros hábitos, consumos y preferencias.

Más allá del típico speech de cómo las compañías controlan nuestras mentes creo que las personas que más nos influencian, son nuestro círculo cercano. Te apuesto que has comprado algo que alguna amiga recomendó en Instagram.

Cuando me invitaron a escribir esta columna, decidí empezar a compartir contenido de sustentabilidad en un Instagram aparte del mío para todas aquellas personas que tuvieran curiosidad del tema. Muchas veces me da pena compartir tanta información con tan pocos followers y claro que me entra el síndrome del impostor.

Pero luego me acuerdo de todas las personas que no tenían idea de que el pasto no es sustentable y que lo aprendieron por mis historias. Personas que nunca habían tenido un acercamiento al tema de la sustentabilidad.

Pero la realidad es que me gusta compartir mi vida para enseñarles que se puede hacer todo siendo sustentable y llevando un balance. Darles pequeños trucos que puedan llegar a las personas adecuadas y cambiar un poquito el mundo. Este fin de semana tuve la oportunidad de conocer a Mark Vins, él es un productor cinematográfico, algunos de sus documentales los ha hecho de la mano de Leonardo DiCaprio, ha ganado Emmys y creó una fundación llamada Rewild.

Esta fundación tiene de los proyectos de conservación más exitosos y ambiciosos del mundo. Mark Vins en su TedTalk dijo algo que se me quedo en la mente y me encantaría compartirles, “todos deberíamos ser egobloggers o eco influencers, no importa cuántos followers tengas, no importa cómo lo hagas, todos deberíamos de serlo, porque sólo normalizando la sustentabilidad en nuestros hábitos vamos a poder hacer un cambio sistemático”.

No importa cuántos followers tengas, ni si a tus amigos les importa o si te da pena. Sube si compraste unos tenis de plástico recuperado, siéntete igual de orgullosa de tus compras second hand que de las que haces en Zara. Creo que si normalizamos estas cositas pequeñas podemos hacer cambios grandes.

Si queremos darle la vuelta al futuro de nuestro planeta y nuestra especie, tenemos que empezar a cambiar la forma en la que pensamos. Y esto sólo se hace si todos nos acompañamos pasito a pasito más cerca de la sustentabilidad.

POR ARIADNA FUENTES

COLABORADORA

@ariadnafuug

MAAZ