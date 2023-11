Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos

El concepto de oposición política en México a menudo se confunde con el simple acto de contradecir. No obstante, su verdadero propósito es establecer un sistema de equilibrios y contrapesos entre los tres poderes del Estado, siempre con la mira en el beneficio presente y a largo plazo para los ciudadanos.

La incomprensión de esta pieza fundamental de la democracia conlleva dos graves repercusiones: por un lado, la cooptación de actores políticos de oposición por parte del partido en el gobierno o sus aliados, y por otro, la rendición del sector empresarial ante el poder político.

El #Blindspot de esta semana señala que México está experimentando ambos fenómenos, y a pesar de la fortaleza del mercado mexicano, esta dinámica política y empresarial limita el potencial del país. Ante la oportunidad que representa el Nearshoring, se deben considerar cuatro aspectos esenciales:

Primero, la ventaja geográfica de México con Estados Unidos y Canadá nos lleva a hablar de Nearshoring, mientras que estos países ven la relocalización como una estrategia para diversificar sus fuentes de suministro, incluso dentro de sus fronteras.

Segundo, para los gobernadores de oposición que quedan, honrar su mandato implica crear un equilibrio económico. Esto se puede lograr estableciendo un barómetro de inversiones que evalúe tres niveles: lo obtenido por proximidad, lo potencial bajo ciertas condiciones y el máximo posible, explicando los resultados y cómo alcanzar el óptimo.

Tercero, es vital llevar a cabo campañas de comunicación no solo dentro de México sino también en países y regiones con potencial de inversión, mostrando las capacidades reales de México en lugar de una autocomplacencia infundada.

Cuarto, se debe desarrollar una agenda pública y mediática para las próximas campañas electorales, donde los candidatos enfrenten cuestionamientos sobre el papel de México en la economía mundial, en particular, sobre la l

El reto es superar la tendencia de los gobernadores, tanto de la oposición como de Morena, y empresarios a buscar la sonrisa del presidente, en lugar de actuar por el beneficio nacional. Nuestra previsibilidad es nuestro mayor obstáculo.

#BlindspotConstitucional El voto es una herramienta de la democracia, así como la negociación política. Observando las recientes adhesiones priístas a Morena, tanto las actuales como las futuras, se incrementa la probabilidad de que el partido del presidente López Obrador alcance la mayoría en el Congreso. Taylor Zaldivar Swift no busca un proyecto de nación, sino un proyecto de Constitución. Si consiguen la mayoría deseada, recuerden mis palabras.

#BlindspotBadiraguato En tanto que López Obrador prefiere una carretera de 142 kilómetros en Badiraguato, la tierra de El Chapo, sobre atender a los damnificados de Acapulco, el prestigioso medio The New Yorker, leído por mentes críticas y destacadas a nivel mundial, recomienda el libro "Fear Is Just a Word" de Azam Ahmed, publicado por Random House. A través de la historia de Miriam Rodriguez, el texto captura la realidad de las regiones dominadas por el poder narco. El presidente podría tildar esto de conservador y probablemente no lo lea; sin embargo, Rosa Isela podría estar interesada. Si se nos permite, podríamos resumirlo y hacérselo llegar.

POR OSCAR SANDOVAL

