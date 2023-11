Ridículos dirigenciales

Mientras las nuevas generaciones se encuentran, según diversos estudios que, incluso, los directivos de la vieja usanza han respaldado, alejándose del balompié, cada vez los dueños de la Liga MX siguen haciendo el ridículo, y hay pocas o nulas maneras de justificar sus decisiones que hacen que cada vez dan menos ganas de consumir el producto. Mientras ellos se llenan los bolsillos de dinero, pero como siempre he manifestado aquí, si hicieran mejor las cosas, por consecuencia este llegará por añadidura, cosa que de modo inexplicable nadie entiende, o nadie lo quiere entender.

Terminó la fase regular con varios aspectos que tenemos que señalar en la parte directiva. El Atlas de Guadalajara, al arranque del campeonato, tuvo que cambiar su partido de sede, porque el terreno de juego estaba en condiciones infrahumanas para la práctica del deporte. La represalia, una multa seguramente de alguna cantidad ínfima que sacan de las entradas al siguiente cotejo.

El antagonista de ciudad, Chivas también aplazó alguno de sus compromisos por un concierto. Otra vez una sanción blanda como el carácter de los de pantalón largo, cuyo aspecto titiritesco sale más a relucir y ahora con una amplia dosis de cinismo. Antes cuando menos todo esto se escondía. En fin.

La Leagues Cup fue un torneo que sirvió a los clubes mexicanos no sólo como una pretemporada, sino como signo inequívoco de que la mala planeación de los dirigentes puede derivar en un ridículo de los que seguramente no son tan culpables los jugadores, dado que mientras los del vecino del norte venían en competencia efervescente, los mexicanos venían tomando ritmo.

Condiciones desiguales, sin visitas recíprocas y todo jugado en Estados Unidos. No creo que la eliminación de los clubes aztecas sea signo del nivel actual de los mismos, pero tampoco la MLS está tan lejos de nosotros. Mientras ellos se acercan, acá nos estancamos.

El Puebla había perdido puntos en la mesa, según la comisión disciplinaria. Para aderezar el bodrio, el TAS terminó contradiciéndolos y dejando a la competición doméstica muy mal parada a nivel internacional. A pocos les importará la resolución, pero cada día queda evidenciado que hay un mal manejo en todos los sentidos. Tijuana terminó pagando caro haber perdido en la cancha. En fin.

Sólo queda ver qué otro papelito se avientan los directivos. Ah, no. Ya me acordé del último. Hicieron el primer partido del Play In un día después de que regresen los seleccionados de fecha FIFA, tirando la planeación de seis meses por parte de los equipos. Inverosímil. Solo queda reírse ante este circuito de papel que antes escondía sus deficiencias. Ahora, las presume con orgullo y de forma pública.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE HERALDO DEPORTES LAGUNA EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

MAAZ