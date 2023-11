Natura y en ‘skinimalismo’ en México

Viene otra reconfiguración del mercado de cosméticos global. Las colosales tendencias que han tomado tracción están orillando a las empresas a repensar estrategias, fusiones, adquisiciones, mercadotecnia, lanzamientos, etc. El punto de partida lo puso este año Natura, la empresa de origen brasileño que en México encabeza Hans Werner y que ayer anunció la venta de su marca The Body Shop a un fondo llamado Aurelius Group por Dlls. $ 254 millones. Hace siete meses la empresa había vendido la marca de lujo Aesop a L’Oreal en poco más de Dlls. $2 mil 500 millones.

Esta es la guerra de los cosméticos. Mientras el consumidor migra masivamente su atención a una multicanalidad poderosamente soportada en la mercadotecnia viral de redes sociales e influenciadores, hay tendencias que parecen entrar a velocidad de crucero, como la preferencia por los productos veganos o naturales; los productos de cuidado dermatológico; la venta en línea; el reciclaje de empaques; el crecimiento de las cremas antienvejecimiento; la circularidad de los productos; y el crecimiento del segmento masculino.

En México Natura es una de las compañías que más ha crecido en los últimos años, particularmente bajo el liderazgo de Hans Werner. La firma incorporó a Avón tiempo atrás, y ahora acumula más de 300 mil consultores en el país. Las marcas de Natura fueron un salvavidas para muchas personas en la pandemia, y ahora la empresa ha anclado con gran éxito toda su huella estratégica y sigue creciendo.

El mercado global de productos cosméticos vale alrededor de Dlls. $262 mil millones de dólares. Es una industria colosal y, de acuerdo con el reporte “Cosmetics Market Size Report, Forecast to 2030 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Product Type, Category, Distribution Channel, and Geography” llegará a valer hasta Dlls. $367 mil millones en siete años. De ahí las oportunidades.

Natura no pudo potenciar a The Body Shop. Eso pasa a veces; pero en gran medida es porque ha enfocado sus recursos y modelo de negocios a tendencias globales, mientras que el modelo de The Body Shop sigue fuertemente asociado a tiendas físicas, algo nada fácil en un mundo cada día más digital.

El mercado mexicano de productos cosméticos y de cuidado personal tiene un valor estimado de Dlls. $ 10 mil 700 millones, y se espera alcance más de Dlls. $ 14 mil 300 millones en cuatro años, de acuerdo con reportes públicos. La tendencia más notoria del mercado nacional es el “skinimalismo”; es decir, utilizar pocos, pero muy buenos productos en la piel.

Potente ayer el Congreso Nacional de Turismo 2023 organizado por el Consejo Nacional Empresarial Turístico. Se respaldó a muchas entidades, Quintana Roo una de las más importantes. Miguel Torruco avizoró cifras muy optimistas para el cierre del año.

