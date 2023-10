En Toluca, división de Morena consolida aspiración de priista

Frente al panorama político que se vive en Toluca, considerada hoy la joya de la corona del Edomex, todo parece indicar que el alcalde priista Raymundo Martínez Carbajal no tendrá ningún problema para reelegirse el próximo año, toda vez que Morena ya se dividió y eso que aún no empieza formalmente la contienda.

Los resultados electorales y los indicadores de aceptación del alcalde toluqueño son irrefutables, frente a la oleada de destapes por parte de morenistas que sienten que con la llegada de la gobernadora Delfina Gómez la tendrán fácil, nada más ingenuo que eso.

Una serie de yerros de Regeneración Nacional enmarcan la caída de Morena, como el hecho de que aún y cuando Ricardo Moreno fue obligado a sentarse nuevamente en su curul en el Senado como suplente de Higinio Martínez, se auto “destapó” como aspirante, lo que motivó el enojo de sus correligionarios.

El problema no paró ahí, sino que la crisis morenista se acentuó con la reaparición pública del ex alcalde de Morena, Juan Rodolfo Sánchez, señalado del mayor escándalo de corrupción que jamás haya sufrido Toluca y, por cierto, ex jefe de Ricardo Moreno, quien en su momento fue secretario del ayuntamiento. De inmediato, la segunda síndica morenista, Alma América Rivera, quien ocupaba el mismo cargo en la administración de Juan Rodolfo fue la primera en darle la espalda con el argumento de que sólo apoyará a una mujer para el encargo.

Sin embargo, la posición de la edil fue tomada como un guiño por la diputada Mónica Álvarez, quien estaría por postularse en estos días, e incluso Paola Jiménez, quien platicó largo y tendido con Juan Rodolfo en su fallida reaparición y de quien se dice está próxima su incorporación formal a Morena. En este complejo escenario, el regidor morenista Mario Alberto Hernández arreció su embestida contra servidores públicos, particularmente mujeres, motivo por el cual fue denunciado por violencia política de género, con lo que quedaría imposibilitado para acceder a cualquier cargo de elección popular… AL TIEMPO.

LA DE HOY: Muy movido después de la visita del presidente AMLO al Edomex ha andado el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis; primero, la semana que recién concluyó fue captado saliendo de Palacio Nacional, a donde acudió a atender temas referentes a lo ofrecido por AMLO en su visita al municipio, como la construcción de un acueducto que llevará agua potable del AIFA al municipio. Además, este domingo más de 5 mil líderes de organizaciones le dieron su respaldo unánime para registrarse en el proceso por la candidatura al Senado de la República en las elecciones de 2024. Por cierto, contrario a lo que muchos creen, Vilchis mantiene una relación cercana con las más altas esferas del gobierno federal… HASTA LA PRÓXIMA.

POR PABLO CRUZ ALFARO

COLABORADOR

TWITTER: @POLIGRILLA1

EMAIL: POLIGRILLA.ELHERALDODEMEXICO@GMAIL.COM

