Ante conflicto, activan protocolos

Activo la cancillería mexicana, a cargo de Alicia Bárcena, los mecanismos de protección a connacionales en Israel, tras las acciones bélicas entre ese país y el grupo radical Hamas, en Gaza. La dependencia difundió protocolos para que los mexicanos en la zona de conflicto sepan qué hacer y puso a su disposición los números de la embajada para cualquier tipo de asistencia. Por supuesto, condenó los ataques contra el pueblo israelí.

Sheffield, sin obstáculos

Se cayó la acusación que un grupo de morenistas hicieron contra Ricardo Sheffield por supuesta violencia política. El Tribunal Electoral de Guanajuato declaró inexistente la infracción que se le atribuía, por lo que el ex procurador del Consumidor no tiene impedimento para buscar la candidatura al gobierno de Guanajuato.

Nahle se va esta semana

Es un hecho que esta semana Rocío Nahle dejará la Secretaría de Energía para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Veracruz. El presidente López Obrador dará a conocer a su reemplazo en los próximos días, y ya empezó la rumorología sobre quién será el nuevo secretario. Lo cierto es que sólo el presidente lo sabe.

Alistan terna en la UNAM

En los próximos días, la UNAM dará a conocer la terna de la que se elegirá al relevo del doctor Enrique Graue en la rectoría. En los círculos universitarios se mencionan mucho para estar en ese trío a Patricia Dávila y Leonardo Lomelí. Pero también a los directores de las facultades de Derecho, Raúl Contreras, y de Medicina, Germán Fajardo Dolci.

Rommel deja dolido al panismo

Dolió en Acción Nacional la adhesión del ex clavadista mexicano Rommel Pacheco al proyecto de Claudia Sheinbaum. Y es que difundió una foto con la virtual candidata presidencial de la 4T, siendo que el partido azul lo hizo diputado federal. Los reclamos no se hicieron esperar, pero el yucateco los ignoró, y nos dicen que no dará marcha atrás en ese apoyo.

