Otro coscorrón al INE

Desde Palacio Nacional otra vez el presidente López Obrador dio un porrazo al Instituto Nacional Electoral (INE) porque por mayoría, los consejeros le prohibieron usar la cortinilla con la que presenta sus logros de transformación de país.

Ya no va a usar la palabra cuestionada, dice que ahora dirá el "movimiento del cambio verdadero" y con el reemplazo del mensaje: “Si son reaccionarios, racistas y clasistas y están a favor de la corrupción, no se enojen viendo este programa (la mañanera)”. Claro, lo hizo con un tono de burla hacia los consejeros electorales y los acusó de no actuar de manera democrática y de ser tendenciosos.

A pesar de la serie de eventos realizados ayer en las instalaciones de Viaducto, no hubo respuestas al Presidente.

Las motos de Cuevas

¿Por qué las motos de Sandra Cuevas y su equipo en las que se movilizaban en la Ciudad de México en busca de su candidatura para convencer de que puede ser candidata a Jefa de Gobierno tenían placas de Guerrero? Quién o quiénes son los dueños de ese parque vehicular que le quitaron al ingresar a la Central de Abastos. Trascendió que son de la alcaldía de Cuauhtémoc. De ser cierto estaría incurriendo en un grave delito toda vez que ella pidió licencia y por ningún motivo debería estar usando recursos públicos para promocionar su imagen. Deberá ser la propia Cuevas quien aclare la situación.

Caso de Influenza aviar

La alerta del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) se encendió al reportarse el primer caso de influenza aviar AH5N1 en un ave silvestre clínicamente sana, que se ubicó en los humedales de Tototlán, Jalisco.

Para tranquilizar a la comunidad Senasica advierte que el hallazgo no representa un brote de la enfermedad ni afecta el estatus de país libre. Se trata de un caso ecológico que, de acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), sólo considera la notificación obligatoria de casos confirmados en unidades de producción, pero sí debe ser considerado como una alerta a los avicultores.

UPPERCUT: Muchos dirigentes rodean a Xóchitl Gálvez, pero a la hora de la verdad, además de cargar con todos los negativos del PRIAN, navega sin planeación. Al comparecer en la UNAM por un plagio parcial de su tesis como ingeniera se comprometió a realizar otro trabajo de titulación. Se desinfla el sueño de Gálvez y la oposición. Las cosas no andan nada bien para la senadora del PAN, empieza a padecer los problemas también de enfrentarse al Presidente y atacarlo de manera directa. Alguien debe entrar al rescate o tocará fondo.

