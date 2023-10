Las chinches en el cuarto

La reconfiguración de la geoeconomía política emerge como un tópico ineludible, enmarcado por un entorno donde las apariencias pueden ser engañosas. La migración se dibuja no solo como una tragedia humanitaria, sino también como una fuente de presión política bilateral.

El #Blindspot de la semana esta en que todo por servir se acaba y el sistema económico no es la excepción y eso explica, en parte, porque Estados Unidos sigue persiguiendo una recesión que no llega; y en México, a pesar de que la Secretaría de Hacienda y en específico Gabriel Yorio han sido certeros en los datos de crecimiento, nadie entiende porque no se cumple la profecía de fracaso económico de la 4T. Para evitar una "Gran Noche" económica, es imperativo comprender que nuestra lectura del mundo se basa en acontecimientos pasados y lecciones académicas, más que en la realidad contemporánea. Tanto los pro-mercado como los anti-neoliberales nos encontramos en una paradoja, al ignorar una regla fundamental: el mercado prevalece.

El claro ejemplo de ello son los BRICS, cuyas economías hoy eclipsan a las del G7, gracias, en simpleza, a su vasta población o mercado. ¿Dónde radica nuestro error? En haber apostado por el poder adquisitivo de los ciudadanos de países de población más reducida, como es el caso de Europa, mientras que el mercado más extenso es el de los más desfavorecidos económicamente.

Este error del pasado se transforma en el acierto presente de los BRICS+, quienes comprenden que no hay crisis que supere la resiliente fuerza del mercado, especialmente en estos tiempos, que se niega a sacrificar su poder adquisitivo. Sin embargo, lo preocupante es la ausencia de una teoría económica permeando las políticas de los países, generando desorden, ya que cada nación interpreta su contexto a través de las lentes de su propia coyuntura.

Recurramos a ejemplos: en el más reciente Diálogo de Alto Nivel entre Estados Unidos y México, se habló de cooperación fronteriza, mientras que, como señalamos en el Blindspot de la semana pasada, las filas en los puentes internacionales se tornan ingobernables. Otro ejemplo es que, mientras durante los primeros cuatro años y medio de la Administración López Obrador se obstaculizaron todos los permisos energéticos, ahora la Secretaría de Economía ha implementado la Ventanilla Única para Inversionistas. Asimismo, aunque hablamos de fomentar el desarrollo sustentable en el sur del continente, tenemos a sudamericanos, principalmente venezolanos, solicitando ayuda en el Circuito Interior. "Las chinches en el cuarto" encapsulan perfectamente la situación en México: en el intento de erradicar una plaga, los actores involucrados, inadvertidamente, la perpetúan.

#Blindspot #Consumidor Ayer fue el último día de Ricardo Sheffield como Titular de la Profeco, lo atractivo es que prácticamente es candidato a Gobernador de Guanajuato, lo relevante es el impacto que su gestión tuvo en nuestro bolsillo y que explica en mucho porqué la pandemia no nos afectó tanto como se esperaba. Aquí te dejo algunos de sus aciertos: señalar a los gasolineros que nos robaban, pero también su apertura a decir, ya corrigieron. El uso de laboratorio Profeco para hacer valer la ley y no para dar golpes a las empresas. La más importante, impulsó la competencia que se traduce en información para decidir, mejores productos y mejores precios.

#Blindspot #VecinosDelNorte La robustez del sistema democrático de Estados Unidos, históricamente una de sus fortalezas, enfrenta un riguroso examen, particularmente a través de las acciones de Trump, quien hábilmente maniobra dentro del sistema. A su vez, la Suprema Corte, otro pilar, navega por aguas turbulentas ya que, según una encuesta de Gallup, solo el 41% de los estadounidenses aprueba su desempeño laboral, dejando a una mayoría en desacuerdo con su gestión.

POR OSCAR SANDOVAL-SAENZ

