Define Morena corcholatas en ocho estados y la CDMX

Pocas veces, como en esta ocasión, se había generado tanta efervescencia con la designación de candidatas y candidatos a los gobiernos estatales.

Así como lo hizo con las corcholatas presidenciales, Morena estableció un método para designar a quienes lo representarán en las elecciones del próximo año en ocho estados y la CDMX.

Esto derivó en una cascada de nombres de mujeres y varones que aspiran a representar al partido guinda en las urnas. La dificultad de todo es que sólo habrá nueve candidaturas.

Por esa razón, los consejos estatales morenistas seleccionaron a dos hombres y dos mujeres por entidad, dejando en el camino a varios prospectos que, incluso, estaban mejor posicionados en las encuestas.

En Puebla, por ejemplo, eligieron a Lizeth Sánchez, Olivia Salomón, Julio Huerta e Ignacio Mier, pero no incluyeron al senador Alejandro Armenta, uno de los mejor posicionados en las encuestas, por lo que se prevé que el Consejo Nacional lo incluya a él y otro más.

Yucatán y Chiapas están en el mismo caso, en donde se prevé que incluyan a dos nombres más por cada entidad. Es decir, el ex priista Jorge Carlos Ramírez Marín podría participar en el proceso morenista de la península como representante del Verde, mientras que en la entidad chiapaneca podrán incorporar al senador Eduardo Ramírez.

En la CDMX, Veracruz y Tabasco, me dijo una fuente cercana a Morena, es probable que ya no incluyan a nadie más, por lo que todo apunta a que Omar García Harfuch, Rocío Nahle y Javier May serán los elegidos, respectivamente. Mientras que en Morelos, Guanajuato y Jalisco siguen analizando si los dejan como están o incluyen más nombres.

En todos los casos ya se pronunciaron los consejos estatales, pero eso no significa que sea la última palabra. Todavía hay posibilidades de que todo cambie antes de que concluya el mes, como ocurrió en Nayarit, Hidalgo y Tamaulipas, donde Miguel Ángel Navarro, Julio Menchaca y Américo Villarreal no fueron los candidatos de los consejos estatales y al final se convirtieron en gobernadores.

EL 7 DE SEPTIEMBRE, el día que recibió el bastón de mando, Claudia Sheinbaum obtuvo también el visto bueno del presidente Andrés Manuel López Obrador para lanzar a Omar García Harfuch como su carta fuerte en la CDMX.

De acuerdo con testigos que presenciaron la escena, después de reunirse en un restaurante del Centro Histórico, en el que se llevó a cabo el acto simbólico para el traslado de todos los poderes políticos a la virtual candidata presidencial de Morena, ese día AMLO y Sheinbaum bajaron del restaurante, caminaron unos pasos y cortaron camino por las escalinatas de lo que es hoy el museo del Templo Mayor.

Con vestigios arqueológicos como testigos mudos de la escena, López Obrador cedió a la ex jefa de Gobierno la potestad de decidir y, horas después, el ex secretario de Seguridad de la capital salió a decir que buscaría ser el candidato.

PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, la gestión de Víctor Suárez como subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura, ha dejado mucho que desear. Según dicen, está muy alejado del sector y no ha metido las manos por el campo en momentos en que éste ha recibido duros golpes relacionados con la desaparición de apoyos para la comercialización, los seguros y el financiamiento para la producción.

MAL Y DE MALAS anda la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, porque además de que no hay claridad sobre cuándo dejará el cargo, a pesar de que su gestión concluye en diciembre, se suma ahora un escándalo que la involucra directamente a ella, porque el organismo protegió al director de Comunicación Social, Óscar Flores, sobre quien pesa una denuncia por acoso sexual contra otra empleada del Instituto.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La última palabra no la tiene el que grita más alto, sino el que tiene la razón”.

