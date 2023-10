Ahí viene la “Megafarmacia”

PUES A PESAR del hermetismo en cuanto a la nueva “Megafarmacia” con la que el gobierno de la 4T busca acotar el desabasto de medicinas e insumos para la salud, parece que ya se decidió una ubicación.

Más que una “Megafarmacia”, como dice el inquilino de Palacio Nacional, se trataría del primero de varios almacenes de seguridad, cuyo objetivo es que contengan un inventario mínimo de tres meses.

En este primer caso el seleccionado para ser un almacén está en Huehuetoca, Estado de México, y es propiedad de las familias de Max Michel y Graciano Guichard, dueños de la cadena de tiendas Liverpool.

Está ubicado sobre una superficie de más de 30 hectáreas, posee dos naves: una, menor a los diez años, y otra, de 15 años, ambas en muy buenas condiciones, con vialidades locales y eficiente conexión.

Este gran almacén fue adquirido por Liverpool hace no mucho tiempo para hacer frente a sus requerimientos de logística y distribución cuando pegó la crisis por la pandemia del COVID-19.

Tiene capacidad para dar cabida a más de 300 millones de piezas de medicamentos, sobre una superficie techada de unos 125 mil metros cuadrados por 17 metros de altura.

La Secretaría de Salud, que lleva Jorge Alcocer, quiere iniciar con 60 mil posiciones de rack, que equivalen a alrededor de 160 millones de piezas, por lo que este recinto de Huehuetoca quedaría sobrado.

Además 60 mil racks es apenas como un mes de abasto, corto al plan original de alcanzar los 180 mil racks, o sea, un volumen de 495 millones de piezas de inventario, algo que se quedó en un buen deseo.

La mayor ventaja de Huehuetoca sobre otras es la conexión con la autopista México-Querétaro, el Arco Norte y la existencia de vías alternas con las que se ahorra el pago de casetas para entrar a la CDMX.

Asimismo, la disponibilidad de mano de obra calificada en el manejo de almacenes industriales en el corredor Tlalnepantla-Huehuetoca es otro de los factores que estarían pesando en esa decisión.

Lo que la Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, no decide, es si se rentará o comprará la nave, que enfrentará retos en cuanto a conseguir y colocar racks, infraestructura de operación y transporte.

El presidente Andrés Manuel López Obrador comprometió el arranque de la “Megafarmacia” para el mes de diciembre, igual que la aerolínea de la que ayer le platicamos.

También en este caso se ven muy apretados los plazos, pero laboratorios miembros de la industria farmaceútica estiman que lo que sí puede lograr el gobierno federal es un arranque escalonado.

Peor es nada.

PUES CON LA novedad de que el inversionista David Chapman, el mandamás del fondo Argentem Creek Partners, ya tiene otro interesado en rescatar Altos Hornos de México (AHMSA). Se trata de un pool de empresas aglutinadas en torno a la iniciativa Belt and Road, o la Franja y la Ruta, que empuja el presidente chino Xi-Jinping. Este consorcio se armó ex profeso para capitalizar a la acerera de Alonso Ancira Elizondo y es liderado por Energy Power China. Están dispuestos a inyectar de entrada unos 500 millones de dólares. Sin embargo, sigue siendo una incógnita el papel que juega en el proceso de reflotamiento de AHMSA el propio Ancira, que está con que se va, pero no se termina de ir.

CRÉDITO REAL PRESENTÓ ayer a la Jueza Primera Especializada en materia de Concursos Mercantiles, Olga Borja, una serie de aclaraciones respecto de su convenio de reestructura financiera previamente acordado con la mayoría de sus acreedores. Por la huelga de prácticamente dos semanas en el Poder Judicial, del 13 al 29 de octubre, los plazos tuvieron que recorrerse. Salvado ese requerimiento, se espera que tan pronto como esta misma semana el juzgado admita el concurso mercantil con acuerdo previo de la sociedad financiera de objeto múltiple que encabeza Fernando Alonso de Rivera. Se estarán reestructurando poco más de unos 50 mil millones de pesos en un tiempo récord.

EN ACAPULCO, EL servicio de gasolineras de Pemex se está reestableciendo, pues de las 78 estaciones que hay, ya se encuentran funcionando 12. Para la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, una prioridad es recuperar la vialidad en la Autopista del Sol para facilitar la llegada de apoyos para la población damnificada. Se están implementando 23 acciones de rehabilitación de vialidades en diferentes puntos carreteros para que la ayuda fluya más rápido al puerto. Es importante destacar que el acceso por carretera es seguro, ya que se aplicó un operativo permanente de seguridad vial para los vehículos de transporte de víveres por elementos de tránsito estatal y de la Guardia Nacional.

LA CFE CONTINÚA contratando policías locales para vigilar sus instalaciones estratégicas, sobre todo en estados donde la delincuencia parece haber rebasado a los cuerpos de seguridad y la población empieza a perder la confianza en las instituciones. Cada tres meses la empresa productiva del Estado que dirige Manuel Bartlett paga unos tres millones de pesos al gobierno de Chiapas, que lleva Rutilio Escandón, para tener vigilancia armada en las zonas de distribución de San Cristóbal, Tuxtla, Tapachula, Villahermosa y Los Ríos. Algo similar sucede en Oaxaca que gobierna Salomón Jara y Tabasco que encabeza Carlos Manuel Merino.

AROCHI & LINDER, que capitanean Roberto Arochi y Heidi Linder, acaba de ser reconocido como el despacho de abogados número uno en México en materia de propiedad intelectual. La distinción se lo otorgó la IAM Patent 1000 y el WTR 1000, organismos que tras la revisión de miles de documentos de los bufetes especializados a nivel global en esa materia, entrevistas y recopilación de referencias, quedó seleccionado en un selecto grupo de 169 firmas de todo el mundo. Los jueces evaluaron logros, reputación y liderazgo en sus respectivos mercados.

