Embarazo adolescente

¡Pobre de ti que salgas panzona! El pasado 26 de septiembre se conmemoró el “Día Mundial para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes”, efeméride que se estableció, debido a los números tan preocupantes que se reflejan, y México con esta problemática social, encabeza estas cifras.

Nuestro país se encuentra en el primer lugar de embarazos de niñas y adolescentes entre 15 y 19 años según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), con 77 nacimientos por cada mil adolescentes. Lo más lamentable de estos números, es la cantidad de niñas que ponen en riesgo su vida y su salud, así como la de su bebé.

El debate de este tema, va más allá de ideologías religiosas o de usos y costumbres de comunidades. El desarrollo físico y neuronal de niñas, niños y adolescentes, es un factor determinante para tener más probabilidad de un diagnóstico de salud negativo, donde se incluye la salud del bebé.

Los derechos sexuales y reproductivos, son derechos humanos que protegen a todas las niñas, niños y adolescentes, y que su finalidad va en sentido de acotar la brecha de desigualdad, que se crea entre hombres y mujeres que viven esta situación.

Este cambio de vida, que no es menor, hace que su futuro se comprometa al cuidado de los hijos, y que se evadan las oportunidades para un desarrollo económico y profesional.

La deserción escolar es del 60 por ciento al momento de enterarse que existe un embarazo no deseado, enfrentándose a pocas oportunidades laborales, y en muchos casos, al rechazo social y estigmatización por parte de la familia y toda la comunidad que la rodea.

La ideología machista en las familias mexicanas, es el principal factor de nacimientos en adolescentes, debido a que la educación sexual y reproductiva, es considerada un tabú. No hablamos de ella, y por lo tanto no se habla de esos derechos a los cuales tenemos acceso, enfrentándose a que la maternidad inhabilita, por qué una mujer está hecha para tener hijos y no para crecer profesionalmente, según el sistema patriarcal que predomina en México.

Las oportunidades de desarrollo laboral en las niñas, niños y adolescentes, que se enfrentan a un embarazo a esa edad, se ve acotada, y entre menos edad tienen, más grande es esa brecha de discriminación. ¡Si educamos, prevenimos!

POR BRENDA BORUNDA

LICENCIADA EN DERECHO Y MÁSTER EN ESTUDIO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA / EXDIPUTADA FEDERAL DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

@BRENDABORUNDA

PAL