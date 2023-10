Recojan su tiradero antes de irse

La verdad, compañeres, es que abusan de la generosidad, la bondad, el temple de padre benefactor, proveedor, de nuestro presidente. Son varies los que están dejando un tiradero, y no se vale. Su doctor de cabecera leyó con perplejidad que Alejandro Encinas, nuestro entrañable osito militarista, le contestó a la compañera Claudia que cómo no, que se suma a su equipo, y avisó que por lo tanto deja Gobernación. El Doctor Patán, como saben, considera que la fe inquebrantable en un movimiento no cancela la autocrítica. Por eso la perplejidad: nuestro osito, sí, es entrañable, pero la verdad es que con lo de Ayotzinapa estuvo de lo más errático, porque empezó lanzando alguna bomba contra las fuerzas armadas, y luego, con todo y que le habían aplicado el Pegasus, transmitió que siempre no: que hay intereses malignos que pretenden ensuciar el glorioso verde olivo. Bueno, pues ahora se va, “gustoso”, y deja tirado lo de los 43, que sigue pendiente. Compañero, es un abuso: ¿como nuestro presidente, el detective López, ya dijo que él se encarga de las investigaciones, abandona el changarro y a amachinar puesto para el 24? Tache.

Pero no es solo nuestro osito. Ahí tienen al Doctor Muerte: 750 mil compatriotas muertos por el covid, por aquello de que había un chingo de fuerzas de contagio y una sola fuerza moral, y ahora quiere gobernar la Ciudad de México. O a mi Rocío: Dos Bocas se inunda cada tres días, sale en una fortuna y no refina un barril, pero la compañera quiere gobernar Veracruz, y le deja a nuestro líder, Lord Pemex, lo de la soberanía energética. Ponga en alto el apellido Nahle, compañera, antes de irse. Ética de trabajo, por Dios.

En la misma tesitura, el Cuau anunció en su momento que se lanzaba por la Ciudad de México. Esa variante de la “cuautemiña” no le salió, porque días después tuvo que decir que siempre no, pero a ver: a pesar del desastre de seguridad en que está Morelos, el movimiento hizo hasta lo imposible para quietarle de encima al fiscal del estado, que lo anda investigando, de manera que no podemos descartar que aparezca, por decir algo, en el nuevo gabinete, o en remplazo de las Ana Gabi, que bueno, también tiene sus áreas de oportunidad. Fatal. Vaya, tan abusan de la generosidad de nuestro líder que hasta mi Adán está en el equipo de mi Claudia, con todo y que fue su rival en la no precandidatura a la presidencia y con todo y que, a punta de vuelos privados para la no familia política y un dineral salido de a saber dónde para los espectaculares de la Autopista del Sol, dejó muy tocada la imagen de austeridad republicana que distingue a este sexenio glorioso.

En fin, compañeres: recojan su tiradero antes de irse y dejen paso a figuras como su doctor favorito, el Doctor Patán, que tiene una trayectoria, dicho humildemente, impecable.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

PAL