Cruz Azul, de ilusionar a su gente, a mendigar puntos para clasificar

Con la reactivación del Apertura 2023 en la Jornada 13, después de la penúltima Fecha FIFA, resulta penoso escuchar a los futbolistas de Cruz Azul hablar de sus posibilidades de clasificar al play-in.

Faltan cinco jornadas para que finalice el torneo, 15 puntos por disputar, y La Máquina está en la posición 16 de la tabla, con apenas 11 unidades. El décimo lugar es el FC Juárez, con 15, mismas que tiene el Atlas, en el puesto 11.

En la teoría, el equipo cementero no está tan lejos, aunque necesitaría un cierre perfecto o, por lo menos, ganar cuatro de esos cinco partidos que le restan, además de una combinación de resultados.

Es decir, estaría mendigando puntos, ganarlos, y que otros no los ganen. Todo un ridículo generado por la pobreza, y poca capacidad de sus directivos para manejar a un equipo que, no hace mucho tiempo, tuvo una buena plantilla con la que salió campeón después de más de 23 años, pero que se empeñaron en destruir.

De esos cinco partidos que le restan a Cruz Azul, tres son en el Estadio Azteca, en donde no ha ganado un solo encuentro, y solamente ha conseguido un punto.

Pero la pregunta que realmente se tendría que hacer la gente de La Máquina, es para qué carambas quieren clasificar, por lo menos al play-in. Este equipo no sirve para maldita la cosa, en el sentido de que pueda ser un serio contendiente al título.

Entonces como para qué quieren estar en la fase final. Seguramente, para maquillar lo que ha sido una desastrosa campaña, y luego decir que, pese a todo, lograron estar metidos en la pelea por el título, porque así es como se las gastan muchos de estos personajes, que sólo van navegando por el futbol profesional sin realmente hacer un proyecto que valga la pena.

Hoy, el cruzazulismo tiene que estar muy atento a los mensajes que les quieran dar, porque este equipo está muy lejos de ser lo que sus seguidores quieren. Que no les quieran vender y, mucho menos, se dejen engañar con aquello de que se está trabajando para mejorar y que vendrán cosas mejores. Así les dijeron mucho tiempo, después del título en 1997, y cuánto tiempo pasó para que en verdad cumplieran.

En fin, si Cruz Azul no entra a la Liguilla, en verdad que no se pierde nada. Por el contrario, peor será si logra entrar al play-in, o a la Liguilla, ya que ni serán campeones y solamente utilizarán eso para hacer como que no pasa nada.

En este regreso a la actividad en la Liga MX, el tema del Guadalajara no dejará de llamar la atención. Al igual de lo que sucede con Cruz Azul, estamos siendo testigos de una terrible falta de capacidad para gestionar, y ser cabezas de un proyecto.

Pero lo de las Chivas va más allá. No solamente tienen problemas en lo deportivo, pese a que hayan ganado el clásico ante el Atlas, y quieran hacer creer que ya solucionaron todos sus problemas, este equipo está lejos, muy lejos de proyectar lo que llegaron a tener con Veljko Paunovic, cuando llegaron a la final del Clausura 2023.

Hoy por hoy, están en la última posición de los equipos que clasifican de manera directa, aunque ojo, que Tijuana tiene un partido pendiente y está solamente a un punto del Guadalajara. Lo mismo Monterrey, que también está con una unidad de diferencia de las Chivas, y tiene dos pendientes, así que no se crean que con el perdón de Alexis Vega y Cristian Calderón, más el triunfo en el clásico tapatío, ya están del otro lado, no se vayan a llevar una sorpresa.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

EEZ