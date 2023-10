Israel y Gaza: ética y diplomacia ante el abismo

Estamos ante la posible extensión del conflicto en Medio Oriente, la muerte de civiles, crímenes de guerra, la violación del derecho internacional.

1.- Terrorismo de Hamas. El ataque y los asesinatos de civiles por Hamas no tienen excusa. Son crímenes de guerra y deben ser condenados. No cabe la neutralidad. El estancamiento del proceso de paz y la creación del Estado Palestino, no justifica el terrorismo de Hamas.

2.- EU y los Acuerdos de Abraham. Resultado de una diplomacia transaccional, pretendieron dejar de lado el conflicto Israel-Palestina. La administración Trump aparcó la historia. Un diplomático experimentado comentó: no entienden Medio Oriente y el reclamo palestino. Anthony Blinken, secretario de Estado, minó su credibilidad ante los países árabes al enfatizar en Israel su condición de judío. La guerra marca el fin al acercamiento entre Israel y Arabia Saudita.

3.- EU y UE. Traen el compás moral y legal perdido. Coincido con Sabina Stein, una joven funcionaria de la ONU, nieta de sobreviviente del Holocausto. Escribió: “El excepcionalismo moral que otorgan (EU y la UE a Israel) no sólo facilita las atrocidades en contra de civiles en Gaza y la Ribera Occidental, también mina peligrosamente el marco normativo internacional de protección a los civiles en conflictos armados”.

4.- Futuro del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Los civiles, mujeres y niños, sufren las consecuencias del criminal ataque de Hamas y la desproporcionada respuesta de Israel. En Gaza habitan más de 2 millones de personas, la mitad niños. Ni Israel ni Hamas respetan el derecho internacional humanitario. Cortaron el agua y la luz afectando la operación de los hospitales. ¿En verdad cree Israel que podrá vivir en paz en el futuro?

5.- Naciones Unidas. El secretario general, Antonio Guterres, se limita a reflexionar y hacer llamados sensatos. Se requiere un secretario audaz, para defender los ideales de la ONU, los civiles palestinos y su personal. Que estuviera en la frontera de Egipto con Gaza, encabezando a las diferentes agencias de Naciones Unidas, para ser el primero en entrar por Rafah con la ayuda humanitaria.

6.- Soberbia e inteligencia. El ataque de Hamas evidenció la falla de los míticos servicios de inteligencia israelíes. Egipto habría dicho a Netanyahu que “se cocinaba algo grande en Gaza”, pero en su soberbia lo ignoró.

7.- La maldición de la polarización. Pensadores como Yuval Noah Hariri, enfatizan el daño que ha hecho la polarización política a Israel, un país profundamente dividido. El lado palestino también polarizado entre una Autoridad Palestina que controla Cisjordania, cada vez con menos apoyo, y un Hamas, en Gaza, radicalizado.

8.- Desinformación, manipulación, censura. Las redes sociales plagadas de “noticias falsas”, manipulación. Israel restringe el internet en Gaza. Medios sesgados y periodistas muertos.

POR MARTHA BÁRCENA

EMBAJADORA EMINENTE

@MARTHA_BARCENA

