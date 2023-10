Rommel, un clavado a la fosa del desprecio

En un alarde de ignorancia que raya en la ofensa, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, preguntó en el Senado ¿por qué habría que cambiar la estrategia de seguridad pública nacional que ha dado tan buenos resultados? Habrá que responder a la funcionaria qué hay que cambiar la estrategia primero, porque NO HAY ESTRATEGIA. Segundo, porque la vacilada de “abrazos, no balazos” a los únicos que ha beneficiado es a los grupos del crimen organizado que crecen día con día, se pasean impunemente por donde nadie les pone un alto y se han apoderado de más del 35% del territorio nacional según la denuncia del jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, el general Glen Van Herk. Tercero, porque según cifras oficiales el número de homicidios dolosos ya supera en la presente administración los 165 mil y contando, muy por encima de las cifras que nos dejaron Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en sus respectivas administraciones. Las cifras alegres de la joven secretaria Alcalde seguramente caen como bomba entre las Madres Buscadoras de más de 110 mil padres, hijos, nietos y sobrinos desaparecidos en este sexenio, quienes no sólo carecen de apoyo gubernamental para buscarlos por sus propios medios, sino que tienen que hacer su tarea a escondidas como si ellas fueran las criminales que los desaparecieron. Entre los empresarios del transporte que no ven para cuándo terminen los asaltos y desapariciones de camiones de carga en el Estado de México y las autopistas México-Querétaro y Puebla-Córdoba. Entre las víctimas de cobro de piso que se extiende por todo el país afectando por igual a productores de aguacate, limón y plátano, restauranteros, dueños de bares, dependientes de tortillerías, misceláneas y todo tipo de pequeños comercios. Los levantones, las torturas y las ejecuciones siguen siendo hechos cotidianos en todo el país y si alguien lo duda, que le pregunte a los miles de autoexiliados por la violencia que mantiene en un puño a Chihuahua con sus colgados en puentes, Zacatecas del abandono de tierras por el miedo a perder la vida, Michoacán la cuna de la extorsión, Guanajuato y sus matazones por cobro de piso, Sonora dominada por malandros que son dueños de Caborca, Obregón y la franja fronteriza, Guerrero con sus cabezas humanas sobre el toldo de taxis con cartulinas de narco mensajes, o Chiapas, este último estado en donde hoy día siguen exigiendo que devuelvan con vida a 67 ejidatarios secuestrados en Altamirano. Mención aparte merecen las ejecuciones impunes de jefes y elementos policíacos, funcionarios, presidentes municipales y políticos de todo nivel, como la de ayer del director de Seguridad de San Quintín, Mario Martínez. Por si fuera poco, según datos del INEGI, en los últimos 5 años se han acumulado 2.9 millones de carpetas de investigación pendientes en la FGR y fiscalías estatales, porque no hay interés ni capacidad para darles seguimiento. ¿Por qué habríamos de cambiar la estrategia? Porque no todos los mexicanos viajamos en convoyes de suburbans machuchonas blindadas, protegidos por un séquito de guaruras y ayudantes pagados por los ciudadanos de a pie como usted y los suyos, señorita secretaria.

El que se tiró un clavado de alto grado de dificultad desde la plataforma de diez metros, ¡pero a una fosa olímpica sin agua! fue el ex medallista metido a político, Rommel Pacheco. Resulta que luego de ser un consentido priísta, se convirtió en panista y al ver que lo de hoy es militar en Morena, a Rommel se le ocurrió saltar al partido del presidente López Obrador en busca de la candidatura al gobierno de Yucatán, una de las entidades en juego en las próximas elecciones de 2024. Sin embargo, los guindas ni siquiera lo incluyeron en la lista de sus 7 suspirantes al gobierno de Yucatán y hace unos días en Valladolid, en un evento de la 4t en compañía de Claudia Sheinbaum, el medallista olímpico fue abucheado, le gritaron fuera, chapulín, basura, y hoy en redes y en la entidad del sureste no lo bajan de traidor. Mal y de malas, al saltar del PAN a Morena, por restricciones de calendario electoral Pacheco Marrufo no está legalmente en posibilidad de reelegirse como diputado federal o buscar la senaduría que tenía en la bolsa con los blanquiazules. En este clavado, ni para medallita de bronce le alcanzó…

En la lista de probables candidatos de Morena al gobierno de Puebla quedaron conocidos legisladores como el diputado ex priísta Nacho Mier que como legislador tricolor votó en favor de legalizar el rescate bancario conocido como FOBAPROA; su primo el senador Alejandro Armenta, también ex priísta y muy cercano a Ricardo Monreal; Olivia Salomón, empresaria y ex secretaria de Economía en el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta; Julio Huerta, primo del fallecido ex gobernador Barbosa y en su momento secretario de gobierno del estado, entre otros. Sin embargo, en este espacio lo adelantamos y hoy la figura de Rodrigo Abdala también aparece en la lista de precandidatos como un político morenista de cepa, ex delegado de los programas de la 4t en la entidad, sin cola que le pisen, cercano al presidente López Obrador y con amplio conocimiento de las necesidades de cada uno de los 217 municipios de la entidad. Ojo con Abdala Dartigues de quien hemos dicho, es el caballo negro a vencer.

La buena nueva de esta semana es que hoy lunes inicia la campaña de vacunación contra la Influenza. La titular de Salud en la Ciudad de México, Oliva López Arellano, informó que el reactivo se aplicará de manera prioritaria a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60, personal de salud, mujeres embarazadas y personas con padecimientos vardíacos y enfermedades crónicas como asma, ÉPOC y sometidos a tratamientos inmunólogo depresivos. Alrededor de 2. 68 millones de vacunas estarán disponibles en centros de salud del gobierno capitalino, Unidades de Medicina Familiar del IMSS, ISSSTE Y SEDENA. Cuestionada respecto al programa de vacunación contra Covid-19, la doctora López Arellano informó que en la capital del país se sigue aplicando el reactivo cubano Abdala que es capaz de reactivar los mecanismos de inmunidad entre los pacientes que lo reciben y que hasta ahora es el único que ha proporcionado el gobierno federal. Esperemos que este mismo año sean autorizadas en México las más avanzadas vacunas que las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca y Moderna han sometido a evaluación de la COFEPRIS.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

PAL