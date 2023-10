Chinches en la UNAM

En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM hay una plaga de chinches.

La comunidad académica está desesperada por esta situación, pues dicen, la incomodidad que genera es enorme, al grado de que se han mandado comunicados internos para que los estudiantes mejor no asistan a clases.

Y es que uno de los principales problemas es que se ha fumigado en varias ocasiones, pero la situación persiste.

Además de las chinches también hay cucarachas y otro tipo de insectos, ya se había hecho una fumigación el pasado 3 de octubre, pero personal de la Facultad asegura que al parecer la empresa que llevó a cabo el proceso no se veía nada sería, los trabajadores no usaban uniforme y “solo parecía que echaban agua”, y el problema no se acabó.

Al día siguiente de la fumigación una doctora encontró una chinche viva en su zapato y otras tantas en las escaleras, también en los colchones donde los estudiantes duermen cuando hacen sus guardias.

¿Y qué dice la autoridad? Pues el director de la facultad Francisco Suárez Güemes, no da solución.

La cosa es que nadie le quiere invertir en hacer una limpieza y fumigar a profundidad en esta famosa facultad que alberga a más de tres mil futuros veterinarios.

Ahora habrá qué esperar si la fumigación de la semana pasada, la más reciente, funcionó, pues de lo contrario este problema podría ser más grande de lo que parece.

Los costos de la salud

En otros temas, resulta que en sólo un año los costos de la salud para los mexicanos crecieron 15%.

Información de Economic Data Analyst, indica que los residentes mexicanos gastan alrededor de 9500 pesos al año en salud; más de 23 millones de ciudadanos no cuentan con seguro de salud, y la mayor parte de los gastos de salud la destinan a medicamentos.

Sin embargo, en 2022 los medicamentos sufrieron su mayor aumento en 4 años, siendo las consultas médicas los servicios médicos con mayor aumento.

Y así la vida de los mexicanos se ha ido encareciendo en los servicios de salud desde que inició la presente administración, y todo parece indicar que la cosa seguirá aumentando.

