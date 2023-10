Sin una postura coherente del gobierno mexicano ante los ataques terroristas en Israel

El pasado sábado 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista islámico Hamás, cometió un ataque sin precedentes en la frontera de Israel con la Franja de Gaza en una fecha simbólica por dos razones para el Pueblo israelí: la primera justo un día después del 50 aniversario de la guerra del Yom Kipur y la festividad judía de Simjat Torah que se celebra al concluir el Sucot, algo similar al periodo navideño.

Las imágenes del ataque son indescriptibles, inhumanas a todas luces, tan solo el sábado se reportaban más de 260 muertos en el lugar en el que se celebraba el festival de música Supernova, de ese lugar secuestraron alrededor de un centenar de personas. El ataque diseñado por Hamás perpetró por cielo, mar y tierra asaltando al menos 27 zonas en las cuales perpetraron en las casas y mataron a sangre fría a todo aquel que se encontraba en el lugar.

La misma organización terrorista se encargó de difundir imágenes en las cuales se veía a mujeres secuestradas y también como se burlaban y profanaban los cuerpos de otras. Ante esto, el gobierno israelí activó el estado de guerra según el artículo 40 de sus leyes, mismo estado que no se había puesto en marcha desde 1973.

Por lo ocurrido y por muchos denominado el 9/11 de Israel, haciendo alusión al ataque terrorista del 11 de septiembre en Estados Unidos y por ser una de las peores masacres después del Holocausto, los líderes mundiales condenaron de manera tajante lo ocurrido y la solidaridad con la Comunidad Judía y con todas las víctimas y sus familiares no se hizo esperar.

El conflicto que hay entre Israel y Palestina es uno de los más largos y complejos que hay en la historia de los últimos tiempos a nivel mundial. Eso ha generado que haya mucha confusión, opiniones divididas, gente que confunde a Hamás con Palestina y que lamentablemente ha sacado de contexto lo que realmente ocurrió. Esto incluye a esos personajes autoritarios y populistas como López Obrador. Que ha optado una vez más cubierto bajo el manto de la “neutralidad” en no condenar, en no evidenciar, en no hablar del tema. Se escuda diciendo que México es pacifista, eso debería significar levantar la voz ante las injusticias, ante las invasiones, ante las violaciones a mujeres, secuestros de niñas y niños, torturas, asesinatos a sangre fría contra la gente mayor, y cualquier acto de violencia en contra de cualquier persona. Pero nuestra realidad es que bajo el gobierno morenista hemos sido uno de los países más violentos a nivel mundial, con 11 feminicidios al día, por eso para él no pasa nada.

Todos los que creemos en un mundo libre y en paz sigamos condenando muy fuerte el ataque terrorista de Hamás en contra de Israel y hagamos votos para que esta guerra termine muy pronto.

POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO

SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

@MARIANAGC

