¿Colusión y desaseo en el IPN?

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la plantilla que dirige Arturo Reyes Sadoval parece no enderezar el rumbo en cuanto a la adquisición de distintos bienes y servicios, pues persisten los señalamientos por tintes de corrupción.

Por ejemplo, desde agosto pasado la Asociación de Ciudadanos nidUos para Erradicar la Corrupción denunció que 10 de las concursantes de la compra de limpieza IA-11-B00-011B00001-N-4015-2023 estaban coludidas, entre ellas, Servicio de Nanolimpieza, que terminó por erigirse ganadora de un convenio por poco más de 186 millones de pesos.

Previo a dicho veredicto, la misma empresa ya había sido adjudicada en febrero por el encargado de Recursos Materiales, José Alonso García Salazar, dato que no solo cobra relevancia porque en el concurso más reciente fueron descalificadas 18 de las 19 competidoras, sino porque a Servicios de Nanolimpieza se le enlaza en el rubro con José Juan Reyes Domínguez, supuesto operador de una red empresarial dedicada a simular competencia.

Esta no es la única implicada en el entramado que habría tejido el llamado ‘rey de la limpieza, pues desde el sector se implica a firmas como Aseo Privado Institucional, que por lo menos de 2021 a la fecha se ha mantenido como proveedora en el ISSSTE, particularmente en las instalaciones localizadas en la Ciudad de México.

Asimismo, al personaje se le asocia con Servicios Inmobiliarios Iroa, Limpiacero, Limpieza Jored, Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales, Comercializadora Morelos Servicios y Sistemas Institucionales para Inmuebles, además de Cleanium, estas dos últimas con las que Aseo Privado Institucional ha tenido diversas participaciones conjuntas, una de ellas de 2020, cuando la Secretaría de Salud les entregó un convenio de 36 meses a cambio de 407 millones de pesos, mismo año en que García Salazar (hoy en el IPN) se desenvolvía como director de servicios generales en la dependencia de Jorge Alcocer.

FONDO APESTADO

Entre las concesionarias con servicios de conectividad resuena el nombre de Northgate Capital, y es que este fondo de inversión dirigió millones de dólares a una concesionaria satelital localizada en territorio azteca, con lo que se convirtió en participante mayoritaria desde 2015, el problema es que a inicios de este año la firma entró a un sonado concurso mercantil.

El proceso, seguido por los tribunales en Materia de Concursos Mercantiles capitalinos, ya desembocó en la identificación de un adeudo por 33 millones 855 mil UDIS con 50 acreedores comunes, por lo que se habrá llegar a un acuerdo antes del siguiente 12 de noviembre, fecha en que vencen los plazos legales.

Cercanos a la resolución aseguran que por instrucciones del director de Northgate Capital, Gabriel Mizrahi, el despacho de Liberto Bahí ya ha puesto manos a la obra para pactar con los interesados, sin embargo, queda en duda la capacidad del fondo para operar como estratega de crecimiento directo para la generación de valor sostenido, como reza en sus páginas oficiales.

FOCO ROJO INMOBILIARIO

Señalamientos por estafas y malos manejos persiguen a Jorge Alfaro Sánchez en el Estado de México, y es que luego de desempeñarse como secretario de Desarrollo Económico en la entidad en la década de los 80, se abrió paso de la mano de Grupo Palmas Integra y empresas como Palmas Inmobiliaria e Integra Real Estate, con las que ha desarrollado complejos como San Patricio, Bellezzian y Acantto, que ahora captan reflector con quejas por defraudar a los mexiquenses, quienes lo acusan de no pagar y no cumplir mediante lonas que además de colocar en los inmuebles, figuran en redes sociales. Al haber de Alfaro Sánchez se añade la operación sin permiso vigente de casas de empeño como Monte Providencia y Bazaar, las cuales suman además variadas quejas ante Profeco, de David Aguilar, por no hacer efectivas garantías, no devolver depósitos o por no pagar por artículos extraviados. La pregunta es: ¿con la llegada de la 4T y el gobierno de Delfina Gómez se llegará el tan esperado cambio?... esperemos que sí.

PREFIERE TERMINAR GESTIÓN

Es un hecho; el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, descartó brincar a otra posición y aseguró que se mantendrá al frente del cargo hasta el término de su periodo constitucional.

Todo parece indicar que Nava desea dar respuesta a quienes lo reeligieron, pues acompañado del Gobernador del Estado, Mauricio Kuri González, -prometió continuar con los programas: Médico Contigo, Mejoramiento de Condominios, Con Ellas, Universidad de las Mujeres y la estrategia por la Seguridad; así como la consolidación de proyectos como BLOQUE; y la puesta en marcha de nuevos proyectos, que mejoren la calidad de vida de la población. Así que por lo pronto le interesa entregar la casa limpia.

LA SALUD TAMBIÉN ES NEGOCIO

Sale caro a las empresas no invertir en salud, en promedio las compañías que no invierten en la salud psicológica de sus colaboradores experimentan hasta 15 veces más de ausentismo laboral y 60% más rotación de personal que las que sí aplican políticas de bienestar.

Regina Athié, CEO y cofundadora de Cuéntame, trae mapeado el tema y es que los riesgos psicosociales más frecuentes entre los colaboradores son: las jornadas laborales extensas, la carga de trabajo, la falta de control sobre las actividades y el poco o nulo reconocimiento ante el desempeño.

El tema no es para menos, en México 15% de la población experimenta depresión y 20% padece ansiedad severa, mientras que 75% de los colaboradores tienen fatiga por estrés laboral, y el ausentismo laboral relacionado a estos padecimientos psicológicos genera una pérdida del 23.8% de la productividad en cualquier organización.

Por ello, lanzó una calculadora de acceso gratuito para medir de forma personalizada el retorno de inversión (ROI) de las compañías que apuestan por integrar herramientas o programas para mejorar la salud mental, la intención es que los líderes de recursos humanos de cualquier organización obtengan datos que los ayuden a concientizar a los directivos sobre la importancia que tiene atacar afecciones como la depresión o ansiedad en su plantilla laboral, que de no tratarlas tendrían un costo económico alto.

Sin duda es un llamado para los líderes de negocios y de recursos humanos para que puedan comprender que invertir en salud evita pérdidas económicas en las empresas. ¡Uff!

POR ENGGE I. CHAVARRÍA HERNÁNDEZ

PERIODISTA

TWITTER @ENGGECHAVARRIA

