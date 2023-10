Aseguradoras en la postpandemia

EL MERCADO DE seguros en México todavía no recupera los niveles antes de la pandemia de COVID-19. Una alta siniestralidad en el ramo de vida, particularmente con la alta mortandad y hospitalización que se presentó entre 2020 y 2022.

Al terminar el confinamiento, la siniestralidad se incrementó en los vehículos, tanto en el número de accidentes, como en el robo al autotransporte, sobre todo el que aqueja a las carreteras, el cual es, hoy por hoy, el principal problema de seguridad que preocupa a las empresas del sector.

Juan Viteri. Arte: Paola Castro Félix

Esta alta siniestralidad en vida y vehículos conllevó primas muy altas durante y después de la pandemia, las cuales han disminuido, pero no lo suficiente, por lo que a veces el asegurado no percibe un costo-beneficio favorable y, a su vez, menguan los ingresos de las aseguradoras, mismas que han tenido que ajustar sus productos a las nuevas condiciones.

Estamos hablando de aseguradoras como GNP de Eduardo Silva; Metlife México, dirigida por Mario Valdés; AXA, capitaneada por Daniel Bandle; HDI, de Ignacio González; Mapfre, que lleva José María Romero; Allianz, que encabeza Bernd Valtingojer, y Chubb, que maneja Diego Sosa, entre otros.

Ignacio González. Arte: Paola Castro Félix

En ese contexto complicado, fue creada en 2021 Sicúrika, un bróker de seguros y fianzas que en un principio atendió las necesidades de Grupo INCIPADEM, dirigido por Luis Montaño, y que incluye a la arrendadora Lumo Financiera del Centro, particularmente para el aseguramiento de sus flotillas.

El emprendimiento ha tenido tal éxito, que la semana pasada inauguraron sus oficinas en la colonia Anzures de la CDMX. No sólo eso. Ficharon como director general de Sicúrika a Juan Viteri, con experiencia de más de 30 años en el sector y quien fuera responsable de las áreas de seguros en Banorte y Banca Afirme.

Eduardo Silva. Arte: Paola Castro Félix

La intermediaria ofrece un amplio portafolio de productos en seguros de vida, incluidos individuales, de grupos y colectivos. Otro rubro son vehículos, ya sea especializados en flotillas y transporte de mercancías. Y seguros de daños, desde casas, hasta naves industriales y fábricas.

Todos los productos se ofrecen bajo un modelo de Consultoría en Administración Integral de Riesgos, único en su tipo, diseñado y perfeccionado por la propia reaseguradora, para identificar los principales riesgos que enfrenta el cliente y su patrimonio para, con base en ello, determinar el seguro idóneo a contratar.

Viteri está convencido de que, en el corto plazo, Sicúrika se colocará entre las primeras diez firmas de brókeres más importantes de México, incluidas las extranjeras.

Ricardo José Lambretón. Arte: Paola Castro Félix

RECIÉN LA FISCALÍA General de la República (FGR) otorgó la calidad de “testigo protegido” a Ricardo José Lambretón dentro de las investigaciones que se realizan en Segalmex por un presunto fraude de alrededor de 9 mil 500 millones de pesos. En sus declaraciones ante el Juez, Enrique Beltrán Santés, como colaborador de la FGR, el “testigo” trataría de minimizar sus delitos al presentarse como un simple intermediario sin participación activa en el fraude. Sin embargo Lambretón ya tenía investigaciones previas por fraude y desvío de recursos en la alcaldía de Cuajimalpa, donde también participarían René Gavira, uno de los principales acusados del fraude en el organismo, y José Luis Pandal. Los tres crearían un triángulo para cometer ilícitos. Gavira se desempeñó como Director de Obras de Desarrollo Urbano en esa alcaldía de 2015 a 2018 y otorgó obras a Lambretón, que era representante legal de la constructora Grupo Especializado en Suministros Integrales. A su vez, Pandal, que fue designado Jefe Delegacional interino en 2018, también entregó en ese periodo contratos de gran valor a las empresas de Lambretón con la anuencia de Gavira. Complicidades que llegaron a Segalmex y que no quiso ver Ignacio Ovalle.

María Luisa Albores. Arte: Paola Castro Félix

EL CONFLICTO ENTRE la estadounidense Vulcan Materials, dueña de la cantera de Calica, y Andrés Manuel López Obrador, parece no tener fin. La propuesta de compra de las 2 mil hectáreas por la tercera parte del valor del arbitraje internacional, jamás prosperará. La compañía está decidida a mantener el litigio en las instancias internacionales antes que recibir menos de lo que vale el negocio. La 4T no puede acabar con la compañía que preside Tom Hill porque no opera bajo una concesión minera, es decir, es dueña de los terrenos, en cuyo caso el gobierno federal tendría que expropiarlos. Por lo pronto la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, no ha logrado acreditar con expertos los daños ambientales que cita en sus videos. Basta con revisar el informe que realizó hace un año, donde admiten haber hecho pruebas del suelo y agua por fuera de los terrenos. Pero ahora la novedad es que Claudia Sheinbaum, la virtual candidata de Morena, se sumó a la cruzada y compró el pleito internacional sin reparar en el problema que se avecina.

James Bouchard. Arte: Paola Castro Félix

ESMARK STEEL GROUP, una de las principales acereras de Estados Unidos, acaba de establecerse ni más ni menos que en Monclova, desde donde estará abasteciendo acero laminado plano a diversas industrias como la construcción, la fabricación de vagones, maquinaria automotriz. El movimiento de la compañía que preside James Bouchard es interesante porque se trata de otro que levantó la mano por Altos Hornos de México (AHMSA). Aquí le informamos que uno de sus accionistas principales es el mexicano Roberto Álvarez, quien ha tenido ya acercamientos tanto con el propio Alonso Ancira como con la Secretaría de Hacienda que comanda Rogelio Ramírez de la O. No los pierda de vista.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

MAAZ