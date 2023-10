AMLO, Buenrostro y las autopartes

¿Qué está pasando?: ¿por qué la diferencia de declaraciones entre el Presidente y los empresarios que fabrican autopartes en el país? Mientras la Industria Nacional de Autopartes (INA) afirmó que ya se están alcanzando pérdidas por Dlls. $412 millones en México como resultado directo de las huelgas en la industria automotriz estadounidense, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que no tiene ningún reporte de que exista preocupación al respecto y que no hay afectaciones. Esta diferencia es inadmisible. Hay o no hay afectación a las exportaciones mexicanas. Eso debería quedar claro tanto en el sector privado como en el gobierno, y la Secretaría de Economía, de Raquel Buenrostro, debería ser la campeona de la cifra. Pero no es así, y estamos nuevamente ante un dato inconsistente que imprime un ambiente de incertidumbre sobre lo que en realidad está ocurriendo.

En este país todo mundo sabe que hay cientos de firmas proveedoras de partes de autos para General Motors, Ford y Stellantis. Lo lógico entonces es que, si hay una huelga que ha durado cuatro semanas y hay una producción de autos detenida, entonces tengamos un congelamiento de la operación mexicana de las partes que deben proveerse para esos autos que no se están fabricando.

En ese sentido la INA es quien tendría la razón. De hecho, en EUA, donde sí hay consistencia de cifras, se ha calculado un costo de Dlls. $5 mil 500 millones por estas huelgas de acuerdo con un estudio de Anderson Economic Group.

AMLO desvió el tema ayer en la mañanera y empezó a hablar del problema de los trenes y cruces fronterizos.

En pocas palabras: desestimó lo que han señalado la Canacintra y la INA, que han subrayado que la afectación es real. Ante esta falta de consistencia urge que Raquel Buenrostro se pronuncie, y que sirva para, primero, homogeneizar datos y contabilizar bien las pérdidas y el mensaje; y, segundo, para activar una política de contención que mitigue el daño en un sector tan estratégico para el país. Veremos.

CEMEX

La cementera regiomontana que dirige Fernando González Olivieri logró un magno contrato para proveer de concreto Vertua de bajo contenido de carbono a para la Torre Centenaria del Hospital Metodista de Houston, en Texas. Se trata de una torre de 26 pisos cuya inauguración está prevista para 2027. Para los cimientos ya había suministrado ocho mil 400 metros cúbicos, y el nuevo contrato para la edificación implica 15 mil 300 metros cúbicos adicionales.

RAYADOS

El Club de Futbol Monterrey Rayados relanzó su estrategia de penetración en segmentos de mercado en EUA. Su objetivo inicial es ganar participación de mercado en Texas. En su más reciente diseño de jersey para el torneo Leagues Cup allá, destacó la venta, de inicio, de tres mil unidades. Es el arranque.

