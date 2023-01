Otra vez el Metro

Son demasiados accidentes ya, y demasiadas vidas perdidas por tragedias evitables en el Metro de la CDMX. Subirse al STC se ha convertido en una actividad donde se arriesga la vida. Sí, el rezago en el mantenimiento y operación viene de años –incluso décadas- atrás, pero es innegable que durante el actual gobierno capitalino han sucedido más accidentes y se han reportado más decesos que en cualquier otra administración. ¿Por qué? ¿Cuántas víctimas más?

El pasado sábado, al filo de las 9:30 am, dos trenes de la Línea 3 chocaron. Una persona murió y más de 50 resultaron heridas. El tren 24 se estrelló contra el 23. Ese hecho está lejos de ser un caso aislado. No admite justificaciones, y las explicaciones no son suficientes. ¿Cómo hará el gobierno de la Ciudad para garantizar que el Metro, utilizado a diario por más de 5 millones de personas, sea seguro y confiable? La lista de tragedias crece. Este es ya el tercer hecho que deja personas fallecidas en lo que va de la actual administración. Ningún otro gobierno, desde que se inauguró el STC había registrado tantos.

El 10 de marzo de 2020, un choque entre dos trenes en Tacubaya, dejó como saldo una persona muerta y 41 heridas. A principios de 2021, dos transformadores del Puesto Central de Control 1 tuvieron un corto circuito, que derivó en un incendio. El saldo fue una persona muerta y 31 heridos, así como la suspensión del funcionamiento de 5 Líneas. También ese año, el 3 de mayo, parte del tramo elevado de la Línea 12 se vino abajo: 26 personas murieron y más de 80 resultaron heridas. Por estos hechos, no hay ninguna persona tras las rejas y nadie fue despedido.

Los accidentes se acumulan, frente a los constantes reclamos del sindicato y trabajadores del Metro. Todavía hoy pueden leerse mantas y hojas colocadas en diversas estaciones, donde personal hace un llamado al director del Sistema, Guillermo Calderón: “no compra refacciones, no compra herramientas”, “sale a decir que los radios de los trenes funcionan y no es cierto”, “los trabajadores del Metro utilizamos celulares personales para la comunicación con el Puesto Central de Control, también compramos nuestras herramientas para el mantenimiento de trenes e instalaciones fijas”, “amigo usuario, exijamos juntos las herramientas de trabajo para poder brindarte un servicio eficiente y seguro”.

Apenas el 20 de diciembre, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum declaró: “el Metro más que problemas, ha tenido una campaña en contra”. La realidad es que los accidentes están lejos de ser aislados. Las tragedias se acumulan, y el presupuesto no se incrementa. En 4 años, el gobierno de la CDMX ha recortado el gasto destinado al Metro. De 2019 a 2021, por ejemplo, la administración capitalina no ejerció mil 641 millones de pesos destinados al STC (fuente: Cuenta Pública 2018-2021). Entre 2018 y 2022, el presupuesto programado disminuyó en 17.3%.

El sábado por la mañana, en una crueldad del destino, Sheinbaum se encontraba en Michoacán para impartir una conferencia titulada “Políticas exitosas de gobierno”. Debió regresar en un helicóptero y se hizo presente en el lugar de la tragedia pasadas las 12:30pm. Para algunos, descuida sus responsabilidades en la Ciudad, en aras de sus aspiraciones presidenciales. Como sea, es innegable: el Metro está en crisis. Y mientras los incidentes se acumulen, ningún discurso, conferencia o campaña, alcanzará como explicación.

