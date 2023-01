Culiacán y la mañanera

Ah, la tranquilidad que transmiten las mañaneras. La de ayer sonaba más o menos así:

–Presidente, en Culiacán están pasando unas caravanas de sujetos armados en camionetas que ni en Kabul. ¿Qué información tiene al respecto?

–¿Vieron lo nefasto que es Sheridan? Es corrupto. Responde a intereses oscuros. Y aburridísimo, como Vargas Llosa. Pero le vamos a poner protección, para que no ande inquieto.

–Presidente, hay videos de camiones en llamas y carreteras bloqueadas. ¿Fue por la detención de algún líder criminal?

–Uy, ahí sí me agarraste de bajada. Pero seguro que al rato dice algo Rosita. Tipo once, doce. ¿Vieron el video del macaneo de ayer? Con siete décadas y pese a la pandilla de rufianes que estoy enfrentando, sigo imparable. Traigo un equipazo: el general en primera, Solalinde en segunda, Adán Augusto en el chor…

–Señor, ¿qué información le comparte el gobernador?

–Ninguna. Marcelo, ¿cómo vamos con los americanos?

–Très bien, président. Yo nunca los había visto tan contentos y tan dispuestos a estrechar las relaciones. Todo listo para la Cumbre.

–Que se sienta la hospitalidad mexicana, por favor. Lleven carnitas.

–Presidente, ¿alguna información por parte del alcalde?

–Tampoco, caray. Oigan: vean este mensaje del nefasto de Quadri.

–¿Es cierto que hubo un operativo, señor?

–Creo que sí. Desde temprano. Pero aguanten, les digo que seguro al rato nos informan. ¿Saben quién es a todo dar? Raquel Sosa, y eso que la condenadota me dijo que no quería ser secretaria. Mujer de primera. Historiadora, como yo, y no como Krauze.

–Presidente, parece que el detenido fue Ovidio.

–Ah, fíjese. Tremenda noticia. Es que se acabó la impunidat. Igual que en el IMSS. Cero corrupción.

–Señor, sabemos que están suspendidas las clases.

–¿Ya vieron que estamos abriendo un montón de sucursales del Banco del Bienestar?

Sí, es tranquilizador. No, desde luego, porque al presidente le pase de noche que Culiacán esté en llamas, ni porque le pase lo mismo al gobernador, que es de Morena, y al alcalde de Culiacán, que es de… Morena. Tampoco porque el presidente se dedique a hostilizar a Guillermo Sheridan, que se limitó a ventilar un acto de corrupción, ni por el enésimo video de beis. Lo que tranquiliza es que ya quedan menos de dos años y la verdad, gane quien gane, oposición o corcholata, es casi imposible que volvamos a presenciar un espectáculo siquiera parecido. Además, hubo una gran noticia en la mañanera de ayer, hay que decirlo.

–Presidente, son ya varias horas de disparos.

–¿En dónde?

–Culiacán, señor.

–Terrible. Condenamos la violencia venga de quien venga. Bueno, a lo importante: que los compañeros de la prensa se formen. ¡Les compramos rosca de Reyes! Guárdenme un pedazo. Si me sale el muñeco, yo pongo los de chipilín.

Sigan al doctor Patán para un 2023 impregnado de optimismo.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

MAAZ