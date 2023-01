Te estábamos esperando…

¡Wow! Bienvenido seas 2023. Hace unos días, mientras escribía esta columna pensaba: qué rápido han pasado los días, cuando se publique esta columna ya habrá empezado el año. Y mientras acomodaba mi casa, hacía lo mismo con mis ideas. Intentaba ponerles orden, no sabía por dónde empezar a escribir, así que cuando me pasa eso, físicamente me pongo a ordenar algún espacio, en esta ocasión le tocó al clóset y mientras lo hacía escuchaba un video que mi mentora y amiga Georgina Albarrán me compartió por Instagram.

Es un video muy interesante del Dr. Levry, quien nos habla acerca de la importancia que tienen los primeros 12 días del año, pues energéticamente quiere decir que, así como los vivas, serán tus siguientes 12 meses de este 2023.

Para muchos se acabaron las vacaciones, para otros nunca llegaron, pero de lo que sí estoy clara es que para todos comienza un inédito ciclo lleno de segundos cargados de nuevas oportunidades. Y mientras avanzan las horas de este recién nacido enero, escucho nuevos planes, metas, retos, deseos, proyectos y anhelos. Para muchos esta semana y la que viene se convierten en semanas dolorosas de vuelta a la rutina, en donde después de celebrar las fiestas toca volver a la realidad. En cambio, para otros es una nueva oportunidad para empezar este nuevo ciclo, de meterle gasolina e ímpetu al alma para que así podamos arrancar este nuevo reto.

Del 2022 se habla como de un ser que acaba de fallecer, muchos con nostalgia, otros con gratitud, otros con sentimientos encontrados, se exaltan cada uno de sus detalles, de todo lo que les dio y lo que también les negó. Yo, por ejemplo, lo recuerdo y lo vivo como uno de mis mejores años, lo pienso y lo hablo y la boca se me llena de gratitud infinita hacia él por todo lo que me regaló, también por las puertas que me cerró que hicieron que otras nuevas y mágicas se abrieran. Escucho muchos suspiros de nostalgia, pero también mucha alegría, motivación e ilusión por este nuevo ciclo que ya está aquí.

Sin duda el año que se queda atrás ha dejado un vacío que ahora nada podrá llenar, pero no nos deja al alba, nos abre la inmensa puerta imaginaria de un lienzo en blanco para seguir creando, soñando y diseñando la vida que queremos vivir y eso sin duda, es el último gran regalo que nos deja el 2022.

Hoy nos toca volver a pisar el asfalto, ocupar la mente, concentrarnos en lo que viene y poner orden en el microcosmos personal, porque a veces en el agite de las fiestas decembrinas cuando pensamos que podríamos estar más con uno mismo, es cuando tendemos a desaparecer de nosotros.

Así pues, aquí lo tenemos: es enero 2023, el mes del reencuentro y los nuevos comienzos. Démosle la bienvenida que hoy, el primer gran regalo que nos da, es la oportunidad de nuestro propio encuentro; y como te comentaba al principio, según el Dr. Levry los primeros 12 días definen cómo vamos a vivir los siguientes 12 meses, así que hoy te quedan siete días para estar en consciencia y en presencia, por lo que te dejo con esta pregunta: ¿Cómo los quieres vivir?

TESI TAFICH ROMO

tesi@frontdesk.mx

IG: @tesitafich

MAAZ