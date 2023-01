Contaminan elecciones la agenda legislativa

Falta semana y media para que arranque el periodo ordinario de sesiones en el que los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Santiago Creel y Alejandro Armenta, no prevén una parálisis legislativa derivada de los procesos electorales en curso, incluida la sucesión presidencial; sin embargo, el panista observa que no habrá cosas de fondo ni sustantivas.

Eso quiere decir que, todo el año, se impondrá la agenda electoral y una lucha encarnizada entre Morena y la alianza opositora en Coahuila y el Estado de México, pero también entre quienes buscan la candidatura presidencial en el partido guinda. Es un tema que preocupa e inquieta al presidente López Obrador, porque la disputa se le fue de las manos, como ocurrió en Coahuila donde el desaseo del proceso interno provocó la ruptura con Ricardo Mejía.

En el Edomex parece que todo marcha sobre ruedas con Delfina Gómez. El desafío es hacer frente a la maquinaria del PRI y su candidata Alejandra del Moral, quien gana terreno en la zona conurbada y los principales municipios de la entidad, mientras la maestra avanza a cuentagotas.

En el caso de la contienda por la Presidencia, la semana pasada cerró con acontecimientos que favorecieron a unos y perjudicaron a otros, lo que no deja dormir del todo bien al inquilino de Palacio Nacional. Lo cierto, sin embargo, es que las corcholatas cometen violaciones a la ley electoral y eso, tarde o temprano, les pasará la factura.

El caso más reciente es el apoyo, a través de videos y mensajes que redes sociales, que dieron varios futbolistas al secretario Adán Augusto López. Por donde se vea es un acto anticipado de campaña y alguien será sancionado por eso.

En contraste, quienes ganaron puntos son Marcelo Ebrard y el senador Ricardo Monreal.

El canciller sigue disfrutando las mieles del triunfo que le dejó la Cumbre entre AMLO, Joe Biden y Justine Trudeau. En su equipo se respira un ambiente de optimismo porque suben los bonos del secretario.

Claudia Sheinbaum, a su vez, sigue padeciendo los estragos que le dejaron los recientes accidentes en el Metro. Atribuir los ataques a una serie de sabotajes parece que le ha funcionado, aunque no del todo. No fue tan bien vista la llegada de la Guardia Nacional a vagones y andenes. La propia policía capitalina lo tomó con mucho recelo y no se logra quitar la imagen de inseguridad en ese sistema de transporte colectivo. Si a todos estos hechos que involucran a las corcholatas presidenciales sumamos la guerra interna que existe entre ellos, se confirma lo que prevé Creel en el Congreso: los verdaderos temas de fondo pasarán a segundo plano porque lo que le interesa a la 4T es la sucesión presidencial y atender los designios de AMLO.

"Parálisis legislativa no. Hay muchas iniciativas. Las Comisiones seguirán trabajando y el pleno también. Pero ¿van a poderse aprobar cosas sustantivas, de fondo? Yo te diría que no", me dijo el panista. Hay en el Congreso temas pendientes relacionados con el orden económico, con la falta de programas que tienen que ver con la reactivación y el combate a la inflación. Y de eso poco se dice o se habla, porque el entorno internacional ha favorecido a la macroeconomía pero no a las finanzas de los mexicanos.

***

La presidenta municipal de Múzquiz, Coahuila, Tania Vanessa Flores, ha sido señalada como una sensora y promotora de ataques contra la libertad de expresión. Escudándose en la figura de violencia política acudió a la autoridad electoral para acusar al periodista Sergio Soto, quien fue reconvenido para que deje de criticarla. El único prurito es que la señora no está en campaña. Es funcionaria pública sujeta al escrutinio público por el ejercicio de sus funciones.

***

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oir”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

LSN