2023, propósitos

Si las doce uvas, barrer la entrada o dar la vuelta a la manzana parecen más efectivos que tu lista de propósitos, algo está sospechoso. ¿Llegamos a confiar más en los rituales —muy divertidos— que en nuestra propia disciplina? Nunca sobra el deseo de que los astros se alineen para colmarnos de buena suerte, pero también es útil revisar qué hay detrás de la baja tasa de cumplimiento de las metas de año nuevo.

En “The resolution solution: Longitudinal examination of New Year's change attempts”, los investigadores de la Universidad de Scranton John C. Norcross y Dominic J. Vangarelli encontraron que el 77% de las y los participantes habían mantenido sus propósitos una semana después. Sin embargo, para febrero ya únicamente quedaba el 55% y seis meses después, solo 40% seguían firmes en el trayecto.

En el Journal of Clinical Psychology hay un dato impresionante: solo cuatro de cada cien logran las metas que definen para el nuevo ciclo. Los propósitos más prevalentes, tanto en hombres como en mujeres, son bajar de peso, hacer más ejercicio y dejar de fumar.

Un enfoque cognitivo-conductual, es decir orientado a la acción para atender un problema específico, probó ser la clave para quienes sí concluyeron con éxito. En contraste, quienes peores resultados mostraron se habían dejado llevar por la emoción al arrancar el año… pero también los siguientes días, sin un plan claro.

¿Cómo aplicar esta enseñanza a tus propósitos?

En el programa de Liderazgo para Mujeres de la Universidad de Oxford aprendí una herramienta que puede ser muy útil y te comparto: es la metodología SMART.

Su nombre viene del acrónimo en inglés para la definición de objetivos, que deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y de duración limitada. En otras palabras, se trata de responder qué, cuánto, cómo, para qué y cuándo.

Quizá de entrada suena muy cuadrada o tediosa, pero lo cierto es que filtrar tus propósitos a través de esta mirada podría darles mayor probabilidad de éxito conforme avanza el 2023. Recuerda que todo cambio es un proceso, puede tener días muy buenos y otros complicados, lo importante es no perder el ánimo y reconocerte por cada paso dado, por pequeño que parezca.

Aunque no esté entre las metas más anheladas, te invito a que consideres incluir ser más amable contigo misma. Hacer ejercicio físico está muy bien, pero también somos lo que sentimos y pensamos: seamos gentileza y amor, también con nosotras. ¡Feliz 2023!

POR MARÍA ELENA ESPARZA GUEVARA

@MAELENAESPARZA

MAAZ