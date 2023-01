Los cambios en la selección nacional

Después del ridículo del Tri en Qatar 2022, Yon de Luisa, presidente de la Femexfut, y Jaime Ordiales, director deportivo de selecciones nacionales, informaron que tomarían un plazo de 60 días para presentar un proyecto a futuro, rumbo al Mundial de 2026.

Queda poco tiempo para que se cumpla ese plazo, y más allá de que a finales de enero nos presenten la baraja de opciones que tienen para entrenador nacional, ha salido a la luz un proyecto que, bien estructurado y con la autonomía suficiente, puede generar importantes mejoras al andar de los equipos mexicanos, desde la Mayor, Femenil, hasta las juveniles. Pero de entrada no luce así.

La propuesta, incluye, la formación de una nueva Comisión de Selecciones Nacionales que sea una especie de filtro para todo el trabajo que se realice con los representativos. Ésta estaría integrada ya no por presidentes de equipos como en antaño, sino por extécnicos y exfutbolistas que “aportarán” su experiencia para la construcción de una mejor estructura y una ejecución con base en lo planeado.

Pero imaginemos el consejo o comisión con hombres, como Miguel Mejía Barón, Manuel Lapuente, Javier Aguirre, Miguel Herrera, Ricardo La Volpe, Javier Aguirre, Juan Carlos Osorio y hasta Gerardo Martino. Entrenadores que, quitando a Tata, han llegado hasta el mismo sitio en los Mundiales; es decir, a los octavos de final.

Con qué autoridad darán lineamientos, consejos, si han fracasado de la misma forma. Imaginemos a Martino, el hombre que destrozó a la Selección Mexicana en la última Copa del Mundo, diciendo cómo debe actuar el nuevo entrenador nacional. Sería patético.

Más bien se necesita una Comisión con liderazgo, autoridad, y que pueda ser la contraparte del entrenador en turno. Jaime Ordiales llegó tarde al proceso de Martino, y Gerardo Torrado, su antecesor, no hizo maldita la cosa para cuestionar las locuras del Tata. Permitió un secuestro de la selección por parte de sus líderes de papel —Guardado, Moreno, Herrera, Ochoa— y se les cumplió todo lo que pidieron. Eso es lo que no puede volver a pasar, por eso la figura de director deportivo de selecciones nacionales, apoyado en su totalidad por una comisión, se debería convertir en una pieza clave para el desarrollo del conjunto.

Una de las buenas ideas que han trascendido y que esperemos suceda es la creación de cuerpos técnicos de entrenadores mexicanos. Jaime Lozano y Rafael Márquez sumarían al proyecto, sin duda, como responsables de selecciones menores y con la idea de incluirlos como auxiliares institucionales en la Selección Mayor. Es decir, los relevos naturales en caso de que el director técnico en turno no funcione y se tenga que ir. Con un trabajo como éste, ya se tendría una base de preparación sólida, una manera de sustituir sin sufrir por el cambio. Eso sí que no suena mal.

Pero todo esto necesita una gran estructura y, sobre todo, insisto, autonomía, si será una Comisión o si van a fortalecer la figura del director deportivo de selecciones, deben darle su espacio para que trabaje y, sobre todo, leerle bien las cartas al próximo entrenador del equipo mexicano de quién manda y a quién debe entregarle cuentas cuando se las pida, y no cuando quiera.

Tiene poco tiempo la Selección Nacional tomando en cuenta los compromisos que vienen como la Copa Oro, pero tiene mucho tiempo de aquí al Mundial de 2026 (sin la presión de la eliminatoria) para generar un proyecto que marque diferencia y que no sea lo mismo de cada cuatro años, que no ha servido para maldita la cosa e, incluso, ha tenido un retroceso, gracias a que no hubo quien le pusiera un hasta aquí al Tata Martino, quien destrozó a la Selección Nacional, que ahora tendrán que reformar para que el negocio siga.

