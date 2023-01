Davos: el mundo se divide en 3

DAVOS. El mundo se ha dividido en tres grandes bloques de naturaleza mixta, económica y geopolítica. Esos tres grandes bloques son Estados Unidos y sus socios; China y su zona de influencia; y la Unión Europea. Esa es la primera conclusión a la que se puede llegar tras el arranque de las sesiones en esta ciudad suiza en el marco de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial.

La rivalidad entre estos bloques desatará conflictos álgidos e intermitentes a lo largo de los siguientes años, debido a la competencia que sostendrán; en otras palabras, habrá guerras específicas, como la guerra de los subsidios para las industrias verdes y de neutralidad climática, que prácticamente ha iniciado y tuvo ayer su detonador aquí cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, oficializó un plan de cuatro pilares para que Europa alcance la neutralidad de carbono en 2050, lo que implica fuertes subsidios que competirán contra los que han iniciado este año en Estados Unidos con la Ley de Reducción de Inflación del presidente Joe Biden.

Todo el comercio global se reestructurará en función de estos tres bloques. Ayer, en un panel dedicado al relanzamiento del comercio, el crecimiento y la inversión, el CEO de BlackRock, Larry Fink, dijo que la fragmentación que estamos viendo en el mundo es un generador de inflación, y que existe un abuso del argumento de “seguridad nacional” para justificar la protección de los países hacia ciertas industrias: energía, tecnología, alimentación, etc. Asimismo, Fink señaló que México será beneficiario directo del fenómeno de friendshoring por tener ventajas frente a China en costos laborales, en fuerza de trabajo capacitada, y en ambiente pronegocios. No obstante, subrayó que nuestro país no será el único beneficiario, y que tanto Europa del Este como varios países sudamericanos también se beneficiarán de ese proceso estadounidense.

En ese mismo panel Ngozi Okonjo-Iweala, la directora de la Organización Mundial de Comercio, se dijo esperanzada de que ojalá no estemos presenciando una carrera competitiva de subsidios, y que el mundo está analizando la naturaleza, alcance y destino

específico de estos subsidios, que más bien deberían enfocarse en la descarbonización y no en algo más. También subrayó que, cuando se habla de friendshoring, “me pongo un poco nerviosa porque no se puede saber quién es amigo”, o cómo va cambiando la amistad de esas naciones en el tiempo. Así que enfatizó la necesidad de relanzar el comercio y el multilateralismo.

NINFA SALINAS

Notoria la presencia de Ninfa Salinas en Davos, quien adelantó ayer una nueva y ambiciosa iniciativa de la Fundación Azteca en conjunto con la Liga MX para marzo, a través de la cual “los niños podrán salir de la calle e insertarse en las escuelas de fútbol de

la Liga MX”.

POR CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

LSN