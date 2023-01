Evaluación de la Cumbre

Aciertos: 1) La celebración de la Cumbre para fortalecer el concepto y visión de América del Norte como la región más productiva y competitiva del mundo. 2) Priorizar la relocalización de las cadenas de valor de Asia hacia América del Norte. Hubo confusión inicial por el manejo diferente del lenguaje por parte de EU y Canadá por un lado y México por el otro, ya que el presidente se refería a la “sustitución de importaciones”, concepto ya superado y no a la relocalización de cadenas de valor o nearshoring. 3) Dar prioridad al tema de los semiconductores y de producción de vehículos eléctricos en la región. 4) El compromiso de combatir la producción y el tráfico ilícito de fentanilo que ha causado tantas muertes y que afecta a México.

Límites y errores: 1) Falta de creatividad de la Cancillería mexicana en el manejo y control de la agenda que estuvo dominada por las prioridades de EU: migración y combate al fentanilo. No se trabajó en alinear la narrativa de los discursos y la Declaración Final refleja también las prioridades de EU, no de México, aunque sean atendibles y positivas. 2) El anuncio unilateral de EU que México aceptará hasta 30 mil deportados al mes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití. Es una medida claramente disuasiva. México NO está preparado para recibir esa cantidad de migrantes. La medida es criticable pues viola el principio de “no devolución” de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de los que México es parte. 3) Reprobable el manejo de prensa de la Cancillería, restando méritos al presidente y atribuyéndolos a Ebrard. Continúa la estrategia de comunicación desde principio de sexenio: el cosmopolita y competente es Ebrard, el que sabe hilar fino, mientras que proyecta al presidente como provinciano e ignorante de asuntos internacionales. 4) La larga respuesta del presidente López Obrador en la conferencia de prensa. Un buen anfitrión da reflectores por igual a sus invitados.

Símbolos: 1) El aterrizaje del presidente Joe Biden y el primer ministro Justin Trudeau en el AIFA. Quedará para la foto y la propaganda. Pero el reto con EU está en recuperar la Categoría 1 en seguridad aérea, porque sin ella no se pueden abrir nuevas rutas entre México y EU. Ambos despegaron del AICM. 2) La presencia de las esposas de los tres mandatarios para enfatizar la amistad. 3) La foto de los seis en el elevador antiguo de Palacio Nacional, símbolo de camaradería.

Ausencias: 1) La referencia pública a la necesidad de resolver el diferendo energético en el marco del T-MEC. A fin de atraer mayores inversiones a México se requiere resolverlo para dar certidumbre jurídica y detonar el acceso a energía de manera sostenida, sostenible, proveniente de fuentes renovables y a precios competitivos. 2) Visiones diferentes sobre democracia y derechos humanos, temas que apenas se mencionaron. 3) Concepciones encontradas sobre la cooperación al desarrollo y el futuro de la relación con América Latina.

