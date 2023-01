Indignación

“Como te digo una cosa, te digo la otra” - La Chimoltrufia

Primero les digo la cosa: la tesis de la ministra Esquivel sí fue plagiada y es una copia sustancial —así dice el dictamen de la FES Aragón— de la que fue presentada en 1986 por otro aspirante al título de abogado.

Ahora les digo la otra: el rector Graue dice que —eso sí— no hay normatividad en la UNAM para retirarle a la plagiaria su título de abogada.

De verdad ya no entiendo.

Explíquenme, ¿aquí no pasó nada? ¿Seguirá fungiendo como abogada la señora Esquivel aunque no lo sea? ¿Continuará despachando como ministra de la SCJN aunque no esté titulada? ¿Permanecerá apoyada por el Poder Ejecutivo a pesar de sus delincuenciales condiciones? ¿No es la autónoma UNAM capaz de revocar un título que ella misma dio por un gravísimo “error”? ¿El rector se lava las manos de este lamentable hecho que pone en duda no sólo la solvencia académica de la llamada máxima casa de estudios sino su honorabilidad institucional? ¿Cuántos grados académicos más (otorgados por la UNAM) están en esta bochornosa situación?

Ahora nos dice Graue que este dictamen será enviado a la SEP, cuya titular es esa distinguida maestra y experta en políticas educativas de la CNTE, Leticia Ramírez, para que en esta institución se determine si se le retira el título o no a la señora Yasmín.

Esta es la conveniente (para el) opinión del rector, pero… sobre este tema se ha abierto un gran debate entre los juristas, ya que muchos expertos señalan que se puede comprobar la nulidad del examen profesional de Esquivel, de acuerdo con lo señalado en el artículo 97, fracción II, del Estatuto de la UNAM, vigente cuando se cometió el plagio.

¿Qué dice la fracción II de este artículo, publicado en la Gaceta de la UNAM el 19 de mayo de 1986? Ahí les va:

“El alumno que haya prestado o recibido ayuda fraudulenta en las pruebas de aprovechamiento, será suspendido hasta por un año. Sin perjuicio de la nulidad del examen sustentado”. Así dice exactamente. Lo que sorprende mucho también es que ante estos lamentables hechos, el máximo órgano de impartición de justicia de nuestro país, o sea la SCJN no haya emitido un pronunciamiento ni un comunicado que confirme que los integrantes de este colectivo desaprueban y repudian las irregularidades éticas y/o jurídicas cometidas por cualquiera de sus integrantes. ¡De menos!

Conclusión: creo que el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo (dada la defensa a ultranza del Presidente a la no abogada) en resumen, el Estado de Derecho y la UNAM, están (más bien todos estamos) en problemas. Recomiendo practicar técnicas de relajación y meditación zen para esperar sentaditos la resolución de la SEP, si es que algún día llega. Por otra parte, y como van las cosas, seguramente la SCJN concluirá que tampoco tiene normatividad para expulsar a la ministra espuria. ¿Usted cree que esta historia continuará? Oremos.

POR TERE VALE

@TEREVALEMX

COLABORADORA

MAAZ