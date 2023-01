El Sistema de Transporte Colectivo Metro es toral para la movilidad de los habitantes de la Ciudad de México. Traslada diariamente a alrededor de cinco millones de pasajeros.

Principalmente, las personas lo usan para dirigirse a sus centros de trabajo, escuelas, hogares o actividades recreativas.

La interrupción del servicio del Metro influye en la normalidad de la Ciudad de México, sin contar que podría afectar en la economía de las familias al generarse retrasos o inasistencias a lugares de trabajo.

Previo a la actual administración del Gobierno de la Ciudad de México, se tienen registrados tres accidentes en los años de 1975, 2015 y 2016.

En la actual administración, además de las ya frecuentes suspensiones del servicio, han ocurrido varios accidentes mortales.

En el año 2020, en Tacubaya se registró una colisión de dos trenes, por una falla de energía, lo que provocó la muerte de una persona, así como otras 41 personas heridas. En 2021, se incendió el puesto Central de Control, provocado por un corto circuito, lo que ocasionó la suspensión del funcionamiento de cinco líneas del Metro, así como el fallecimiento de una persona y 31 usuarios heridos.

En el año 2021, en la línea 12, se cayeron dos trabes, lo que ocasionó la caída de un tren, provocando la muerte de 26 personas y más de 80 heridas. Finalmente, en enero de 2023, entre las estaciones Potrero – La Raza, se registró un choque entre dos trenes ocasionando la muerte de una joven y más de 50 personas heridas.

Por ningún motivo, deben normalizarse las tragedias en el Metro y mucho menos que no exista la imputación de responsabilidades o no se adopten las medidas para prevenirlas. No se puede apostar al olvido por la necesidad que tienen los habitantes de transportarse.

De acuerdo con trabajadores, el último alcance de trenes se debió a una falla en el sistema de comunicaciones. La dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo ha manifestado su inconformidad por el uso del sistema Tetra (Trans European Trunked Radio), ya que afirman que presenta deficiencias que afectan el intercambio de información entre los conductores de trenes y los reguladores del Metro.

Sin duda, se quieren recursos para hacer frente a la grave crisis que enfrenta el metro. Incluso, se requieren recursos del Gobierno Federal ya que los del Gobierno de la Ciudad son insuficientes.

Por ello, esta semana inscribí un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso para exhortar respetuosamente a la Jefa de Gobierno y al director del Metro para que comparezcan e informen acerca de la funcionalidad de los sistemas de comunicación entre los conductores de trenes y los reguladores. A su vez, informen del pilotaje automático, del suministro de energía y de los sistemas para atención de contingencias.

Adicionalmente, solicité se lleve a cabo un peritaje externo que determine las causas del incidente ocurrido el pasado 7 de enero de 2023 y se difunda el mismo en cuanto concluya su elaboración. Asimismo, se destinen los recursos necesarios para su mantenimiento.

En hechos tan lamentables es necesaria la transparencia y rendición de cuentas.

POR XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ

SENADORA DEL PAN

@XOCHITLGALVEZ

PAL