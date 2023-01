¿Colosio Riojas, el candidato del Frente opositor?

El hecho de que Luis Donaldo Colosio Riojas haya dejado asomar ayer por primera vez la posibilidad de ser candidato presidencial en 2024, obedece a que a año y medio de las elecciones la oposición no cuenta con ningún aspirante fuerte, ni con posibilidades de ganarle a Morena.

Las valoraciones que se tienen al interior de Movimiento Ciudadano sobre la idea de formalizar las aspiraciones de Colosio Riojas son positivas para el partido.

En primer lugar, porque en caso de ir en la boleta electoral fuese cual fuese el resultado, los votos que obtendría el partido naranja serían históricos, pues el apellido es una marca bien posicionada en la actualidad entre las clases media y alta e incluso entre los gobernados más pobres también es bien aceptado, y en 2024 superaría por mucho el 7 por ciento del padrón electoral o 3.5 millones de personas que han dado su sufragio a favor de los candidatos de MC.

Entidades y ciudades como Veracruz, Nuevo León, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Sinaloa y Colima, sólo por mencionar algunas, el simple nombre de Luis Donaldo Colosio Riojas arrastraría a aspirantes a alcaldes, diputados y senadores que fueran a candidatearse por el instituto político que dirige Dante Delgado, quien se ha negado a formar parte de la coalición Va por México.

Pero que no se olviden las palabras del propio Dante Delgado de que: “La política no es, va siendo”, en referencia a que en ese arte nada está escrito y las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, por lo que no es extraño que pueda dar un golpe de timón para poner al candidato y el proyecto de nación que construye con sus jóvenes, la nueva generación de la política, y aceptar antes que nada sentarse a negociar con el PAN, PRI y PRD diciendo: ¿en verdad quieren la coalición? Pues aquí está el joven Luis Donaldo Colosio.

Ante la falta de fuertes y serios candidatos, los partidos de la coalición ¿le dirán no a Colosio Riojas y Dante Delgado?

Se imaginan una elección presidencial en la que las cartas fuertes a la Presidencia de la República sean Claudia Sheinbaum Pardo, a quien Andrés Manuel López Obrador un día y otro también tiene que usar la tribuna de las conferencias mañaneras para enderezar sus aspiraciones, y Luis Donaldo Colosio Riojas. Nada está escrito aún, que nadie se confíe de nada.

Por lo pronto, Dante Delgado y Colosio Riojas saben lo que tienen y frente a un escenario cada vez más difícil para Morena y su principal corcholata, el alcalde de Monterrey sabe manejar el lenguaje diciendo: “Me defino a finales de año”. De esta forma lo empezarán a hacer más redituable.

•••

Uppercut: Están desaparecidos tres comunicadores en Tierra Caliente, Guerrero, ya hasta se difundieron videos en los que se les ve encadenados de pies y cabeza, pero ya nadie se escandaliza, ni el mecanismo de protección para periodistas de Gobernación se pronuncia.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL