Lo que viene en cine 2023

Qué difícil fue para mi reunir toda la información para hacer esta columna puesto que en casi tres años desde la pandemia, el streaming se extendió tanto que hasta para las compañías está siendo todo un reto hacer su programación anual. De por sí nunca terminan por ser documentos exactos puesto que muchas fechas cambian, pero ahora teniendo el streaming tan presente, muchas de ellas no saben con exactitud qué cintas van para las salas de cine y cuales para las plataformas. Por ello en esta edición solo nos limitaremos a hablar de películas. No importa en dónde se estrenen, el chiste es que ustedes sepan lo que viene.

Vamos a comenzar por lo que se va a estar estrenando en las próximas semanas en México, pues muchas de esas cintas ya abrieron en Estados Unidos como requisito para competir por una candidatura al Oscar y al resto de las premiaciones, comenzando por Babylon, filme que este domingo tuvo su premiere en México con la visita del ganador del premio de la Academia, Damien Chazelle y uno de los protagonistas del filme, el mexicano Diego Calva, a quienes les dedicaremos una columna en los próximos días previo al estreno de esta maravillosa película el 19 de enero.

Solo diré que Babylon se ha convertido en una de mis favoritas para esta temporada de premios porque créanme, aunque la cinta puede llegar a dividir opiniones, es una verdadera joya cinematográfica, la dirección, la música, el diseño de arte, la edición, las actuaciones de Margot Robbie, Brad Pitt y de Diego Calva son maravillosas, así es que después hablamos largo y tendido de este filme.

Hablando de cintas que tienen que ver con la industria de Hollywood, también se viene Los Fabelman, que es probablemente la cinta más personal de Steven Spielberg y de la cual también hablaremos después pues estará contendiendo en el award season. De la talla está el filme Los Espíritus de las Flores (The Banshees of Inisherin), del cineasta Martin McDonagh a quien recordarán por la épica Three Billboard Outside Ebbing, Missouri, que logró tantos premios y nominaciones hace un par de años.

También se viene la espectacular TÁR, que podría darle a Cate Blanchett el tercer Oscar de su carrera, pues el trabajo que hace como esta obsesiva y talentosa directora de orquesta es espectacular, así como lo que logra Brendan Fraser en La Ballena (The Whale), cinta que apunta a que el actor se lleve la estatuilla dorada por su actuación y cambio físico tan radical.

Más allá de las películas que buscarán un lugar en la temporada de premios de este año, también están aquellas que se estrenarán más adelante y que han generado tantas expectativas como Barbie, cinta dirigida por la grandiosa Greta Gerwig, protagonizada por la diosa Margot Robbie y Ryan Gosling. También se viene Wonka, el spin-off de la cinta original que relata la historia del chocolatero más famoso del mundo cuando era joven y conoce a los Oompa-Loompas, en teoría esta película se estrenará a finales del año y es protagonizada por Timothée Chalamet.

Hablando de precuelas, otra de las más esperadas, es sin duda Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, que sigue la historia de Coriolanus Snow de joven antes de se convirtiera en el tirano presidente de Panem. Este filme se espera para noviembre de este año. También para finales de este 2023 se espera el estreno de la nueva cinta de Martin Scorsese titulada Killers of the Flower Moon, en español por lo pronto la tradujeron tal cual, Asesinos de la Luna de flores, pero no dudaría ni tantito que le cambiaran el nombre a este filme situado en los 20 protagonizado nada menos que por Robert De Niro y Leonardo DiCaprio.

Obviamente que para este 2023 se vienen películas de superhéroes comenzando por el Universo Cinematográfico de Marvel que nos regalará, por un lado, la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia, y por el otro, el tercer tomo del hombre hormiga, titulado Ant-Man y la Avispa: Quantumania, cuyo póster y nuevo trailer fueron revelados este lunes dándonos una idea de por dónde podría venir la quinta entrega de los Avengers.

Esta cinta se estrenará el próximo 16 de febrero. De la cinta que no se sabe mucho y que se espera estrene en el verano es The Marvels, con Brie Larson como Captain Marvel a la cabeza. Seguro hablaremos de ella después en este espacio. El arácnido más famoso del mundo también llegará a la pantalla grande en su versión animada con la cinta Spider-Man: A través del Spider-Verse.

Por su parte el Universo de DC cómics, dará su propia pelea para tratar de robarle terreno a Marvel con cintas como The Flash, así como Aquaman y el Reino Perdido y Shazam: La furia de los dioses, que abrirá en el verano. El mundo de Mickey Mouse estará bien representado por un lado por la cinta Elementos, que es la apuesta de Disney-Pixar, que nos presentará muy a su estilo la historia de cómo viven el agua, el fuego, el aire y la tierra, así como la esperada Wish, con la que Disney planea celebrar 100 años

de existencia contando la historia de la famosa estrella a la que los personajes de muchas de las cintas de Walt Disney, le piden deseos.

Eso es en materia animada y en live-action, Wendy y Peter Pan, se preparan para una nueva aventura, mientras que todo apunta a que la joya de la corona de este año será La Sirenita, filme que ha generado tanta polémica por la decisión de la empresa de poner como protagonista a Halle Bailey, una actriz afrodescendiente, que dicho sea de paso, lo hace espectacular. También de la casa Disney se espera con ansias locas el regreso de Harrison Ford en su quinta y según esto, última aventura en Indiana Jones y el Dial del Destino, la cual verá la luz en junio de este año.

En cintas animadas en abril llegará la película de Super Mario Bros y ya que estamos hablando de secuelas se vienen varias como Cazafantasmas, John Wick 4, Transformers: El despertar de las bestias, la décima entrega de Rápidos y Furiosos, el tercer tomo de Creed y la primera parte de la séptima aventura de Tom Cruise como Ethan Hunt en Misión Imposible. También para los amantes del terror llegará la sexta entrega de Scream, y la secuela de El Exorcista que llegará 50 años después de la cinta original y contará con la presencia de la actriz Ellen Burstyn.

Curioso que hay nula información sobre si Linda Blair formará parte de este reboot cuyo estreno está previsto para Halloween y el cual por supuesto no me perderé. Esto es un poco de todo lo que viene en este 2023 en cines, los cuales afortunadamente y a pesar de las nuevas olas de Covid e Influenza, no han perdido fuerza y prácticamente han regresado a la normalidad. Así es que a ver mucho cine en este año que apenas comienza.