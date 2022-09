Lo que el Cuarto Informe oculta

El país al que el presidente se refirió en su Cuarto Informe de Gobierno sólo existe en las mentes de López Obrador y de sus fieles e incondicionales seguidores. SPIN documentó que el tabasqueño hizo 173 afirmaciones falsas, engañosas o que no puede probar.

El ejercicio de propaganda en el que se han convertido los informes, los hacen una extensión de las mañaneras, que contrasta con los otros datos de un país que está siendo destruido por la 4t. Hoy, la realidad de México es trágica: en economía el Producto Interno Bruto ha caído en promedio 2.5% en 3 años, la deuda pública ha aumentado 31% y la inversión extranjera ha caído 12% en promedio. La inflación es la más alta en dos décadas, lo que ha orillado a que en 7 de cada 10 hogares haya problemas para adquirir alimentos y servicios básicos. La CEPAL ha proyectado que para 2022 habrá 6.4 millones de personas en pobreza. Y hoy, casi el 33% de la Población Económicamente Activa vive con un salario mínimo al día o menos.

En salud, cada vez estamos más lejos de Dinamarca: 15.6 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud, somos el quinto país con más muertes por COVID-19 con casi 500 mil defunciones; no se han podido surtir 43 millones de recetas, y cerca de 3,000 niñas y niños han muerto, de forma absurda e innecesaria, por cáncer. Más de 2 millones de vacunas infantiles no se aplicaron en el contexto de un sistema de vacunación desarticulado.

México es hoy un cementerio por causa de la devastación del seguro popular y por las pésimas decisiones en materia de seguridad. Con más de 132 mil homicidios dolosos este sexenio ha impuesto un récord lamentable. Al menos 11 mujeres desaparecen cada día y más de 80 mil personas han desaparecido en lo que va del sexenio.

Las dos principales banderas del proyecto presidencial han quedado destruídas: la lucha contra la pobreza y la cruzada contra la corrupción son hoy mera propaganda. En promedio se han presentado 1,700 denuncias contra servidores públicos al mes, de las que más del 50% no son atendidas. Casos como los de la familia presidencial, así como de miembros del gabinete en los que se han evidenciado tramas de corrupción, nepotismo y abuso, han quedado impunes o han sido recompensados, incluso con candidaturas.

El México de los informes es el resultado de un descomunal aparato de propaganda que pretende cubrir con mentiras, imprecisiones y otros datos, la incapacidad del gobierno para lograr un auténtico cambio en beneficio de la ciudadanía. Como dijo Manuel Gómez Morin hace ya varias décadas: “la ciudadana, la que conserva y se inspira en la verdadera tradición nacional, la que piensa, trabaja, cree y construye, no ha tenido otro contacto con la acción política que el de sufrir su violencia y sus exacciones".

Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte en el Senado de la República

Twitter: @GinaCruzBC

MAAZ