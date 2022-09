Extrañas reconciliaciones

Los más evidentes en su actitud de “reconciliación”, fueron los diputados de Morena con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno Cárdenas. Fíjense lo que ocurrió:

¿Recuerdan que a Alito le quitaron (a la mala) la presidencia de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados; que sus integrantes nombraron una presidencia interina; que en más de cuatro meses desairaron sus convocatorias y festejaron incluso haberle cortado la cabeza y tenerlo ya al borde del desafuero?

Bueno, pues ayer, los morenos y aliados integrantes de la comisión, sí que se presentaron a la reunión —a convocatoria del ‘defenestrado’ priista en los tiempos de ira— y no sólo le reconocieron su “excelente labor” sino que hasta le obsequiaron un aplauso por su trabajo al frente de la comisión.

Luego, el propio dirigente del Revolucionario Institucional levantó la bandera blanca frente a Marko Cortés y a Jesús Zambrano, les pidió hacer las paces y dejar atrás los desencuentros que tuvieron con él.

Moreno Cárdenas convocó a los presidentes del PAN y del PRD a “retomar el diálogo” de la alianza Va por México, con vistas a las elecciones próximas del Estado de México y Coahuila: “Si vamos separados no hay competencia y será más fácil para el gobierno ganar las elecciones de 2023 y 2024”, dijo.

“No siempre podemos estar de acuerdo en todo, pero el PAN, el PRD y el PRI conformamos una coalición desde 2021 que ha sido exitosa y que ha dado resultados”; por eso, en los próximos días, “tenemos que construir diálogos y consensos para fortalecer la coalición”, expuso.

Y les aseguró que el PRI no apoyará la Reforma Electoral, ni ninguna otra iniciativa del presidente López Obrador.

En tanto, desde el Senado, el secretario de Gobernación consideró la posibilidad de “construir en consenso”, en los próximos ocho días (tienen de plazo hasta el 5 de octubre), una propuesta que permita a las Fuerzas Armadas ampliar sus tareas de seguridad pública hasta 2028. Hacerlo ahora, construir las bases que se requieren desde el quinto transitorio, propuso, y no hasta 2024 que ya estarán todos inmersos en las elecciones.

Adán Augusto López procuró un tono conciliatorio durante su comparecencia.

Tanto así que, desde que llegó al salón de sesiones, fue a saludar a todos los senadores a su escaño. Uno por uno. Lo mismo a los de su partido, aliados y priistas, que a los del ala dura panista, y hasta los rebeldes de Movimiento Ciudadano y del grupo Plural.

¿A qué vino todo esto de pronto? Esa es la pregunta.

•••

GEMAS: Obsequio de Adán Augusto López, al senador Emilio Álvarez Icaza: “Lo que no le acepto ni le aceptaré nunca, no tiene una sola prueba, es que se refiera (a mí) como el que ‘promueve la política del chantaje y amenaza’. Por formación, no actúo de esa manera”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

CAR