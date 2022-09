La autoderrota de la oposición y la consulta de AMLO

La discusión sobre la ampliación del plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad va a continuar. Tras no contar con los votos necesarios para que la reforma fuera aprobada en el Senado de la República, se decidió regresarla a comisiones para continuar con su análisis y discusión. A diferencia de lo que ocurrió con la Reforma Eléctrica, que no logró juntar las dos terceras partes necesarias para su aprobación en la Cámara de Diputados, ésta se va a continuar analizando, por lo que aún no se puede dar por muerta.

A pesar de eso, se ha tratado de ver lo sucedido como una victoria del bloque opositor, por lo que valdría la pena preguntarse, ¿cuál victoria?, ¿es una victoria para la oposición tener a un PRI desunido y con la alianza legislativa y electoral pendiendo de un hilo?, ¿es una victoria para los senadores que presentaron una posición en contra tener que explicarles sus motivos a sus electores?, ¿representa una victoria para las bancadas que estaban en contra sólo oponerse a todo lo que venga del Presidente?

Los que más perdieron fueron los ciudadanos, especialmente los que viven en comunidades donde todos los días sufren por violencia. Los senadores de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa y Michoacán deberán explicar a los electores de sus entidades su posición en contra del dictamen, considerando que el despliegue de elementos de las Fuerzas Armadas en sus estados supera en número a las policías estatales. Ni siquiera logró convencerlos la confianza de los mexicanos a las fuerzas de seguridad, 90 por ciento, en el caso de la Marina; 87.8 por ciento, en el caso del Ejército; y 82.7 por ciento, de la Guardia Nacional, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe).

Otros que también festejaron lo ocurrido en el Senado como si fuera un triunfo, fueron aquellos que en el pasado utilizaron a las Fuerzas Armadas sacándolas a la calle sin contar con un marco legal. Ellos sí sacaron al Ejército y Marina para supuestamente terminar con el narcotráfico, y el encargado de la seguridad pública era parte de la delincuencia.

Si la oposición piensa que han ganado, parece que será lo contrario. Esta decisión les costará en las próximas elecciones. Un error más de la oposición es que le abrió la posibilidad al presidente López Obrador de proponer un método diferente y abrir el debate para discutir el tema. El pasado viernes propuso realizar una consulta para conocer la opinión de la población.

A los opositores no les interesa saber lo que la ciudadanía opina. Aunque, de llevarse a cabo la consulta se podría conocer la opinión de la ciudadanía, especialmente en las entidades antes señaladas, si es que los pobladores tienen una posición similar a la que expresaron sus representantes durante la discusión en el pleno, o si es que ellos sí prefieren la continuidad de las Fuerzas Armadas, porque saben lo que sucedería en sus comunidades de no estar ahí.

