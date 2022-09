El duelo de Ricardo Monreal

Al interior de Morena ven la “relación” de Ricardo Monreal con la 4T como un duelo previo a la separación del legislador zacatecano antes de su partida del movimiento. Es decir, como quienes viven en la misma casa en habitaciones distintas antes del adiós definitivo porque aún tienen intereses comunes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene claro que ya no cuenta con un interlocutor clave en el senado para negociar sus reformas con la oposición, por ello decidió que el Secretario de Gobernación Adán Augusto López, su principal brazo político, entrara a la negociación legislativa, primero con los diputados en donde tuvo éxito con Alejandro Moreno, que cedió fácilmente e incluso desde el PRI se presentó una propuesta para extender la presencia de las fuerzas militares en las calles hasta 2028.

Sin embargo, en el Senado las cosas fueron diferentes y más con Monreal al frente de Morena en la Cámara Alta.

Si bien el zacatecano ha logrado conciliar con la oposición y ganar espacios en el Senado como la presidencia de la Mesa Directiva, no es el negociador que López Obrador necesita para sus fines, al contrario se ha convertido en un antagonista por sus deseos de buscar la candidatura presidencial para 2024 al interior de su partido e incluso un posible seductor con los contrarios para concretar sus objetivos personales y políticos.

Desde la oposición -de acuerdo a las pláticas que se han tenido - me comentan que hay la posibilidad que en un futuro no muy lejano Ricardo Monreal se despida de la bancada oficialista para conformar su propio grupo plural, al menos cinco legisladores se despedirán de Morena para irse con el ex gobernador de Zacatecas.

Por eso, en Morena ya no ven con buenos ojos a Monreal desde hace tiempo, los senadores lopezobradoristas están molestos con su coordinador porque no ha habido una relación directa con el presidente de la República, contrario a lo que se vive en la Cámara de Diputados, que incluso han recibido felicitaciones de López Obrador por su trabajo legislativo.

Sin embargo, Monreal sabe que está en la cuerda floja de su partido, pero tiene claro que las puertas de la oposición están abiertas para sus intereses.

Estamos a menos de ocho días de conocer la nueva propuesta que surgirá de las comisiones en el Senado para la extensión de la Guardia Nacional de las calles, una nueva batalla que tendrá que enfrentar Ricardo Monreal, después de eso, veremos cuál es su decisión.

En Corto

La salida del PAN del Senador Raúl Paz, tiene una explicación, que no sorprende a nadie de su ex partido, más allá de sus escándalos personales y políticos, porque desde el 2018 con la muerte del ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, su padrino político, sus alcances nacionales se vieron truncados, ya que gracias a el había obtenido la diputación federal y la senaduría.

Para Acción Nacional no hubo sorpresas, ya que su salida había sido anunciada desde tiempo atrás.

Quienes lo conocen dicen que los escándalos políticos son un espejo de su vida personal, y que en Yucatán no cuenta con una estructura sólida que amerite una candidatura – cosa que el también sabe- sin embargo, lo que buscaba era blindarse y mantenerse en el poder.

“No le gusta ser oposición, por eso decidió venderse como un interlocutor con los empresarios de Yucatán, pero ellos no confían en el por su incongruencia “ se dice en el partido.

Es decir, Raúl buscó su paz ante un posible expediente, y de paso estar de lado del poder.

POR SOFÍA GARCÍA

@SofiGarciaMX

