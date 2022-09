El PRI-PAN-PRD siguen dilucidando si van juntos o separados. Mientras eso sucede, Morena sigue avanzando en el Estado de México. Pareciera que los estrategas de Delfina Gómez para la gubernatura en el 2023 son quienes controlan en la oposición. Decir que todo lo que sucede es una desgracia, no termina de dimensionar la catástrofe construida desde lo que alguna vez intentó ser una alianza.

Así, entre dimes y diretes, Va x México condena a los mexiquenses a tener a la ex secretaria de Educación Pública como su próxima gobernadora. La otrora alianza no se pone de acuerdo ni siquiera en si seguirán adelante, si se quitan a Alejandro Alito Moreno de encima o si sencillamente cada uno va por su cuenta. Después de que el actual dirigente del PRI fuera de la mano de la 4T con aquello de la militarización en el país hasta el 2029, los líderes de PAN-PRD primero dijeron que ponían a la alianza en “espera”; luego, a finales de la semana pasada dijeron que no iban juntos; y han terminado con un desangelado: “si Alito no está ya en el PRI, seguiremos con el Revolucionario”.

El diputado priista, mientras tanto, continúa diciendo que ellos —sin aclarar quienes son “ellos”— son aliancistas y que irán en coalición al 2024. Naturalmente, obvian hablar del 2023.El PRI anunció que a finales de septiembre notificará sobre quién es su precandidato en el Edomex. Con base en ello, se supone que PAN-PRD decidirá si su candidato es mejor o se decantan por alguna de las posibilidades priistas. En el interim, la única que sigue firme y nutriendo su estructura territorial es la abanderada de Morena.

La incertidumbre creada por Va X México sólo ayuda a socavar a quien resulte su candidato o a los candidatos de los institutos políticos de la hoy coalición.

Esas dudas, hacen que los mismos que debieran mantener la estructura territorial en la entidad no se agrupen o, bien, la ofrezcan a quienes ya están trabajando para Delfina. Han olvidado los priistas mexiquenses una de las máximas de la política “espacio vacío, espacio que será ocupado”, en este caso por las huestes morenistas.

Esta semana será una semana perdida adicional para Va X México en el Estado de México pues ya que en el Senado se busca alcanzar la mayoría calificada necesaria para prolongar hasta 2028 el plazo para que las Fuerzas Armadas continúen en las calles en labores de seguridad pública. Sin duda, lo que suceda con la votación impactará en la moribunda alianza. Tiempo que seguirá siendo usado en su beneficio por Morena.

La alianza real, la de Alito con el obradorismo, ya ha brindado sus primeros frutos: ante todo, el cese de hostilidades y amenazas contra el presidente del PRI —frenaron las investigaciones judiciales en su contra— y la aprobación en Cámara baja de la extensión del despliegue militar hasta el 2028. Pero el fruto del que se han/no se han percatado? es el camino libre dejado por Va X México para Delfina Gómez y los morenistas en el Estado de México.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

CAR