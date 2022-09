El arte contra los opioides

En agosto de 2021, un grupo de manifestantes encabezados por Nan Goldin montó un cementerio simbólico afuera de un tribunal para protestar por un acuerdo que protegía a la familia Sackler de demandas relacionadas con las muertes por OxyContin.

Los participantes instalaron lápidas con los nombres de fallecidos a causa de la epidemia de opioides en EU, y las alinearon frente a la corte donde sucedía el juicio por bancarrota a favor de la farmacéutica Purdue Pharma, propiedad de la familia conocida por dar su apellido a salas de museos y centros de investigación. El OxyContin era promocionado como analgésico seguro, pese a ser adictivo y la causa de más de medio millón de muertes desde 1999, incluyendo a Prince y Tom Petty, quienes fallecieron por sobredosis de fentanilo y oxicodona, el principio activo del fármaco.

Durante años, Goldin fotografió a víctimas de drogas, violencia y sexo y, aunque sobrevivió a su “tribu”, muchos perecieron.

Ella fue adicta al OxyContin después de ser recetada para tratarse una tendinitis. Tras una larga rehabilitación, inició la campaña Prescription Addiction Intervention Now (Pain) y organizó acciones en museos como el Guggenheim y el Smithsoniano, quienes habían recibido donaciones de la dinastía conocida como “los Medici del siglo XX”. El Louvre y las Serpentine Galleries eliminaron el nombre de la familia Sackler de sus salas y el Met y el Tate declararon que ya no aceptarían su dinero.

Purdue Pharma llegó a un acuerdo que incluyó pagos de 6 mmd y, desde 2007, la suma asciende a 45 mmd, según AP.

Hace unos días Laura Poitras ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia por All the Beauty and the Bloodshed, donde narra la vida, obra y lucha de Goldin contra los Sackler. Mientras llega a México, en Star+ está disponible Dopesick, serie que cuenta cómo la empresa desencadenó la crisis de opioides.

