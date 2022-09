¿Necesita la oposición al PRI? ¿A cuál PRI?

El PRI es crucial para una coalición legislativa y electoralmente competitiva ante el lopezobradorismo; no así su actual dirigencia nacional, encabezada por Alejandro Moreno.

El PRI vive su peor momento en 93 años, pero aún cuenta con estructuras territoriales en diversos estados y capacidad de movilización entre sectores sociales donde el PAN no incide. En las encuestas agregadas, alcanza al menos 17% del voto; muy lejos de sus glorias pasadas, pero necesario para una alianza exitosa. No es gratuito que Morena acepte gustosamente al priismo que –por desencanto u oportunismo– se pasa a sus filas y le ayuda a ganar elecciones.

Contrario al mito popular, el PRI no es homogéneo: está conformado por grupos internos que no siempre están de acuerdo. En tiempos de lopezobradorismo, algunas de las voces opositoras más lúcidas y consistentes han sido priistas; otras han resultado colaboracionistas; algunas más ambiguas. El debate no es pues si se necesita al PRI, sino a cuál PRI se necesita.

En específico, el grupo que hoy controla la dirigencia nacional priista es cada vez más un lastre que un activo opositor. Con los escándalos por presunta corrupción, los guiños intermitentes hacia el gobierno y la ruptura de promesas legislativas, la dirigencia de Alejandro Moreno no sólo pone en riesgo la alianza “Va por México”, sino que está llevando el descrédito público del PRI –de por sí ya enorme– a un punto de autoextinción.

Por semanas, y a instancias de la dirigencia nacional, los diputados priistas coquetearon con la idea de aprobar la contra-reforma energética. En el debate para militarizar la Guardia Nacional, ese PRI se escondió. En contraste, en el Senado el PRI sí ha cumplido su función de contrapeso. Ahora, el grupo de Alejandro Moreno presentó una iniciativa para ampliar la participación de las Fuerzas Armadas, bajo el argumento de que falta tiempo para consolidar a la (anticonstitucional) Guardia Nacional militar.

Incluso si aquello último tuviese mérito, ¿qué hace un partido supuestamente opositor lavándole la cara al gobierno? En todo caso, solicitar esa prórroga era labor de Morena: hubiese exhibido la incapacidad del presidente para crear condiciones de seguridad pública en 2024. En cambio, Moreno Cárdenas hizo al PRI asumir ese costo, que torpedea la alianza y desgasta al partido frente a millones de ciudadanos. Y todavía queda el intento de reforma electoral oficialista para cooptar al INE. ¿Cómo confiar que el PRI de Alejandro Moreno no se volverá a doblar ante las nuevas presiones que seguramente vendrán del gobierno, para dar el tiro de gracia a la democracia con tal salvar el pellejo? ¿Cómo creerle a “ese” PRI?

Varios grupos dentro del partido se han inconformado con los malabarismos del liderazgo nacional, igual que sus aliados (PAN, PRD) y la ciudadanía. Frente a tal rechazo público y pérdida de credibilidad, lo ético, responsable y benéfico para construir una oposición viable, sería que la dirigencia de “Alito” renunciara. Pero ya han dicho que jamás harán eso. Primero se quedan a administrar los despojos que permitir una renovación. ¿Qué hacer ante esto?

Durante más de 15 años milité en el PRI, al que renuncié en 2019 por no compartir el proyecto de su dirigencia nacional. Conozco bien al partido; hay muchos priistas valiosos y congruentes: estos necesitan desmarcarse claramente del grupo dominante, para salvar lo que queda del partido, antes que terminen de rematarlo a cambio de impunidad. Respecto a la alianza, no se trata de romper con el PRI, sino de elegir con cuál PRI es provechoso trabajar. La ciudadanía debe usar el voto para respaldar al priismo decente y castigar al indigno.

POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE

COLABORADOR

@GUILLERMOLERDO

